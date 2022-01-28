民進黨台中大里霧峰市議員初選，掀三姝爭霸戰，林佳龍推出子弟兵蔡美華。（黃國峰攝）

民進黨台中大里霧峰市議員初選，掀三姝爭霸戰，何欣純推出其服務處副主任賴美連。（何欣純服務處提供／黃國峰台中傳真）

民進黨台中大里霧峰市議員初選，掀三姝爭霸戰，前議員張芬郁原本就表態參選。（張芬郁服務處提供／黃國峰台中傳真）

台中市民進黨年底市議員第十三選區（大里、霧峰）黨內初選，原本單純的預定3人出馬，近日卻出現變化，正國會推出女將蔡美華出馬，泛新系推出賴美連角逐，在加上原本就表態參選的前議員張芬郁，出現「三姝爭霸」局面。

台中市議員第十三選區選舉，民進黨連續2次都提名4人上陣，結果最後都只有2人上榜，吸取歷史教訓，原本此次年底選戰，市黨部堅持提名2＋1席次，其中1名婦女保障名額，外界預期現任議員李天生、林德宇選情穩定，婦女保障名額則由前議員張芬郁捲土重來。

不料日前正國會推出女將蔡美華出馬，泛新系立委何欣純也掛出看板，推出服務處副主任賴美連角逐，讓沒有派系和黨內奧援的張芬郁陷入困局，一夕之間出現「三姝爭霸」的局面，打破單純的選情，預期民進黨三月的黨內初選將會有一番激戰。

有趣的是，林佳龍子弟兵、正國會推出蔡美華，將和同系統的現任議員李天生出現衝突，泛新系的何欣純推出賴美連，則將和同為新系的現任議員林德宇瓜分選票，而原本黨部已對外表明不會有初選，張芬郁可望獲提名，不料遇上有派系奧援的兩強，張芬郁只得加緊腳步，期喚回支持者，同時若選情發生變化，還有可能打破原先2男1女的規劃，讓各方都戰戰兢兢。

國民黨方面，女性現任市議員林碧秀，早早掛出看板競選連任，而蘇柏興掛出的宣傳看板，與妻子陳雅琳同框，外界猜想可能由陳雅琳扮演「備胎」，視選情發展，最後再由夫妻2人中，決定一人出來參選。