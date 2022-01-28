韓國晶片大廠SK海力士（SK Hynix）28日（周五）公布上季營業利益大幅躍升逾3倍，並表示供應鏈問題到今年下半可逐漸改善，記憶體晶片需求將持續成長。

SK海力士為全球第二大記憶體晶片供應商，客戶包括蘋果等大廠，周五發布去年10到12月該季獲利4.2兆韓元（約34.9億美元），創2018年以來最高，比前一年同期的9590億韓元增逾3倍，也超越分析師預估的4兆韓元，主要歸功於伺服器客戶擴展數據儲存能力所帶來的需求。上季營收增長55％至12.4兆韓元。