Google表示，配合Google for Startups調整Google Cloud的新創公司計畫，並將此計畫重新命名為Google for Startups Cloud Program。如此一來，新創公司客戶就能在所有Google平台（包括 Google Cloud 基礎架構和服務）享有一致的體驗，創業家也能取得Google輔導服務、產品、計畫和最佳做法。

若新創公司能在草創時期取得合適的技術和專業知識，將對公司的發展有深遠影響，處於起步階段的新創公司特別善於快速採取行動並解決問題，但他們需要具備能夠以最低成本調整規模、隨著商機調整規畫，並善用專業知識和資源的能力，來開拓新市場和資金來源。

也因此Google宣布即日起，Google for Startups Cloud Program將透過A輪投資為所有新創公司承擔第一年的Google Cloud使用費，最高可達10萬美元，這表示多數新創不需要支付任何費用即可開始在 Google Cloud上建構產品和服務，加入計畫的第二年，Google將為新創公司負擔20%的Google Cloud使用費，最高可退還價值10萬美元的額度折抵。

除了減免Google Cloud部分費用外，Google也為新創團隊提供輔導服務，Google表示，去年成立了全球「新創公司成功團隊」，讓加入計畫的新創公司，能在發展事業期間透過專屬的Google Cloud聯絡窗口進行諮詢，該團隊現已全面投入運作，因此Google將擴大服務範圍，只要符合資格，所有創業初期的Google for Startups Cloud Program新創公司都能取得該團隊的支援，團隊導師將透過兩年的時間深入瞭解各新創公司的特殊需求，並在這段期間適時為他們轉介適當的Google團隊，以協助解決任何有關技術、市場開發或額度折抵的問題，待客戶累積豐富的Google Cloud使用經驗和專業知識後，即會由我們的新創公司專家帳戶團隊接手。

Google for Startups Cloud Program是Google為創業家提供的眾多服務之一，除了能取得輔導服務、專屬資源和Google各領域專家的技術支援，參與的新創公司還有資格使用Google Workspace和Google 地圖等其他Google產品功能，創業家還可以參與工作坊、活動和技術訓練課程，以及Google for Startups計畫和合作夥伴服務，也可以透過全新的C2C Connect數位社群取得同儕的支援，與其他使用Google Cloud的創業家和技術長互動交流。