大陸國家移民管理局昨通報，去年共查處「三非」（非法入境、非法居留、非法就業）外國人79000人，對其中44000人遣送出境，遣返比例與2020年相比上升21％，平均每天遣返100多人。

「三非」當中有不少是非洲裔，坊間流傳廣州有30多萬的非裔人士，但廣州官方此前否認。廣州市公安局曾稱，查處「三非」以亞洲國家人員為主，非洲國家人員僅佔總數的17％。在穗的非洲國家人員總量不多，近3年共35萬人，其中九成以上已離境，仍在廣州居住的有14000人。

大陸國家移民管理局發言人、政策法規司長陳傑公布去年移民管理工作主要數據。對於 「三非」外國人，國家移民管理機構嚴格按照法律規定分別給予警告、罰款、行政拘留、限期出境等處罰。

日前，廣東廣州、珠海、廣西北海、海南三亞等地公安局鼓勵民眾舉報「三非」人員，並獎勵提供線索者。根據第七次全國人口普查數據結果，截止2020年11月，共有84萬外籍人員居住在中國大陸，主要分布在廣東、雲南、上海、福建等沿海或邊境地區。