本土疫情持續燒，本土Omicron累計共有10條傳播鏈，對此，台大小兒感染科主治醫師李秉穎表示，春節人流移動會增加，疫情是否爆開就看大家有無「防疫警覺」，但提醒大家如非必要還是少去群聚場所，與家人聚聚就好了。不過，他也認為想完全控制住疫情絕非幾周可以完成，至少要幾個月才能穩定下來。

李秉穎昨在節目《年代向前看》上分享，Omicron累計10條傳播鏈，這點蠻令人擔心的，然後又碰到春節，人流移動會贈加，人與人的接觸可能也會增加，但疫情是否會爆開就看大家的「防疫警覺」，其實過去我們就已經有看過類似的狀況，也就是有社區不明感染源的傳播鏈，但後來仍被我們控制下來了。

李秉穎指出，未來這段時間是重要觀察期。提醒大家要提高警覺，盡量避免去群聚的場所，與家人團聚就好了。

至於未來到底會不會繼續確診爆發？李秉穎認為可能會慢慢被控制下來，每天確診個案的數字會上下起伏，因此需要長期來看是否有下降的趨勢，不過，從去年的經驗來看，要完全控制住疫情不是幾周就能解決的事情，去年我們忍了好久不能跟朋友見面用餐，最後才解封，因此這樣痛苦的時間推估至少要幾個月才能穩定下來。

國內Omicron傳播鏈共10條，包含桃園機場、高雄港、亞東醫院、北市聯醫中興院區與仁愛院區護理師染疫、機場防疫計程車司機2條、機場防疫人員、宜蘭礁溪飯店與台北圓山飯店。