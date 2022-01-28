不少人在減肥期間，會選擇不吃澱粉，認為這樣比較容易瘦，不過中醫師對此表示，從熱量觀點來看確實如此，不吃澱粉會瘦比較快，但對代謝也會造成不良影響，甚至容易出現體重反彈的狀況，因此建議民眾以原型食物作為每日碳水化合物的主要來源。

臉書粉專「許淳彰中醫師-暖爸中醫日記」提到，不少人認為減重時不吃澱粉，能夠瘦得更快，但若不吃澱粉會容易造成飢餓，不少人就會選擇改吃肉類，「並非多攝取蛋白質就會多長肌肉，雖然肉類的升糖值跟澱粉比起來較低」，不過沒有相對應的運動，將熱量轉化成肌肉，吃肉反而會造成血脂升高，增加腎臟負擔的風險。

許淳彰中醫師表示，長期不吃澱粉，可能導致身體基礎代謝率降低，若不小心嘴饞多吃一點，體重會快速反彈，不僅如此，還可能出現記憶力下降、精神變差、低血糖、情緒不佳等其他負面效應。而根據國民健康署建議，人體每天攝取的營養素中，碳水化合物應該佔50至60%，是主要能量來源。

但隨飲食精緻化，麵包、鬆餅、薯條類的高升糖指數化合物，會造成血糖快速升高，將醣類快速轉成脂肪儲存，因此許淳彰中醫師建議民眾，將原型食物作為每日碳水化合物的主要來源，例如地瓜、南瓜、玉米、山藥、芋頭及五穀雜糧等低升糖食物，能夠提供身體所需熱量，而且還富含營養素和纖維質，此外也能幫助穩定血糖。