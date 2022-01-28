蘋果成功克服了供應鏈挑戰和這場大流行病持續帶來的影響，在一年當中最重要的一季，其總營收仍然交出了成長逾11%以及再創歷史新高的亮眼成績，且除了iPad平板電腦，蘋果所有產品類別的銷售額都超越分析師預期並改寫歷史記錄。此外，蘋果雖未提供財務和營運預測，但執行長庫克稱供應鏈問題正在改善，且本季營收可望進一步增長，給這家全球消費電子巨頭的前景帶來了好兆頭。

受此激勵，蘋果周四盤後股價上漲5%，報167.25美元，帶動美股指數期貨走高，目前道瓊指數期貨上漲125點或0.37%，稍早前一度漲逾200點。標普500指數期貨目前上漲0.5%，那斯達克指數期貨漲0.8%，稍早前一度漲1.3%。

●蘋果2022財第一季（截至2021年12月25日）財報重點如下：

總營收年增11%，為1239億美元，優於分析師預測均值1186.6億美元，並創下歷史新高。

淨利年增20%，為346.3億美元，首度突破300億美元，並創下歷史新高。每股盈餘年增25%，為2.1美元，優於分析師預估的1.89美元。

iPhone手機營收年增9%，為716.3億美元，優於市場預期的683.4億美元，並改寫歷史記錄。

iPad平板營收年減14%，為72.5億美元，不及市場預期的81.8億美元。

服務收入年增24%，為195.2億美元，優於市場預估的186.1億美元，並創下新高記錄。

Mac電腦營收年增25%，為108.5億美元，超出市場預估的95.2億美元，並創下新高。

其他產品事業（Apple Watch等可穿戴裝置及配件）營收年增13%，為147億美元，優於市場預測均值145.9億美元，並創下新高。

毛利率為43.8%優於分析師預估的41.7%。

在區域營收方面，美洲地區營收年增11.2%，歐洲地區營收年增8.9%，大中華地區營收年增21%，日本市場營收年減16.5%，其他亞洲地區營收年增19%。

●法說會重點如下：

自新冠疫情爆發後，蘋果即以不確定性太多而未再提供具體財測，這次也不例外。儘管去年10月蘋果高層提出預警，稱供應鏈瓶頸可能削弱公司的銷售力道，但成績揭曉後卻讓人大為驚豔，除了iPad銷售放緩，其他所有產品線的營收都較前一年同期成長。執行長庫克在接受媒體訪問時表示：「我們預期本季（1～3月）營收將實現穩健的年增長，且我們預期本季供應緊缺的間題將較上季緩解」，「我們最大的問題是晶片供應，且是成熟製程節點（node）的晶片供應，而在先進製程晶片方面，我們還可以」。