蘋果財務長Luca Maestri表示，晶片短缺問題持續緩解，意味著當前季度損失的營收可能不到60億美元。他並表示，未來供應吃緊的程度主要將取決於其他公司，即其他公司和其他產業對晶片的需求。

分析師表示，在應對這場大流行所導致的工廠關閉和船期延誤等供應鏈挑戰上，這家全球市值最大的公司表現凌駕於其他頂尖的競爭對手。IDC智慧手機市場研究分析師Ryan Reith表示，蘋果克服供應鏈問題的表現優於所有其他同業，而這點也反映在其業績裡。

蘋果去年9月發布新一代iPhone手機，因此10～12月是iPhone 13第一個完整的銷售季度，讓投資人能預先窺見此款最新手機的市場競爭力。iPhone整體營收年增9%，落後蘋果整體的營收增長，但庫克表示，蘋果對於iPhone手機在面臨供應鏈短缺之際，其銷售額仍可成長9%感到自豪。

執行長庫克表示，上季蘋果創下新高的獲利表現，主要受惠於大部分產品營收和獲利都創下新高，「iPhone 13是我們歷來最佳的產品陣容，來自媒體的好感度爆表，且我們的用戶滿意度也創下新高」。

Mac電腦銷售營收再創新高，庫克表示，市場對於M1處理器支援的MacBook Air、iMac或MacBook Pro需求強勁。財務長Maestri表示，絕大多數售出的Mac電腦採用Apple Silicon處理器。

包括iCloud、Apple Music、搜尋授權、App Store佣金、Apple TV和Apple Fitness等服務事業營收成長25%，有助於緩解硬體供應不足的影響。該部門已經成為公司利潤最高的事業，是蘋果毛利率優於預期的主要原因。蘋果表示，目前其至少7種訂閱服務的付費用戶總數達到7.85億個，較前一季增加4000萬個，原本因為其競爭對手如網飛等公司成長放緩而感到憂心的投資人放下心中大石。財務長Maestri對蘋果服務事業的表現相當滿意，他表示，與前一年同期相比，付費用戶總數增加1.65億個，創下了歷來最強勁的新用戶增長。不過，蘋果在美國和歐洲正面臨著反壟斷壓力，這股壓力可能催生出新的法規，進而削弱其其服務收入。

iPad上季營收意外疲弱，庫克將之歸咎於「嚴重的」供應短缺問題，分析師認為這很可能是因為在缺料的情況下，蘋果無法生產足夠的iPad，且將零組件優先提供給其他產品。

執行長庫克表示，蘋果正面臨著通膨壓力，「我認為所有人都面臨著通膨壓力，事實就是如此」。

蘋果表示，中國城市最暢銷的4款手機都是iPhone。此前產業研究公司Counterpoint Research在周三出具報告指出，睽違了6年，蘋果首次奪回中國手機市場的一哥寶座。報告指出，在2021年第四季（10～12月），蘋果iPhone手機在中國的市占率達到23%，創下歷史新高；在中國的iPhone銷量年增32%、季增79%。

全球仍在使用的蘋果活躍裝置突破18億個，較前一年同期的16.5億個大幅成長，主要受惠於在這場大流行病期間，對蘋果產品的需求升溫。本年度該數據可望突破20億大關。

財務長Maestri表示，本季營收成長可能較上季放緩，主要因為匯率的負面影響，以及產品不同的發布日期。

至於在華爾街千呼萬喚下仍不見蘋果亮出來的新「巨作」，例如用於元宇宙（metaverse）的擴增實境（AR）頭戴裝置，執行長庫克表示：「我們認為這個領域有很大的潛力，也正在進行相關投資」。市場盛傳蘋果正在開發一款VR/AR頭戴裝置，最快可能在2022年發布。