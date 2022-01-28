美國時間27日，蘋果不僅公布多項創紀錄的季報，同時也宣示將擴大投資AR(擴增實境)業務，市場給予正面肯定，盤後股價也一度大漲5%。

目前，蘋果的App Store內有約1.4萬個與AR有關的應用程序，執行長庫克表示，日後將擴大投資AR，故相關App數量也會跟著增加。同時，元宇宙潛力無限，蘋果也正進行各項投資研發與評估。

熟稔蘋果業務的產業分析師郭明錤，以及彭博社不約而同指出，蘋果最快應該會在2022年推出一款AR頭戴式裝置，之後應該還會推出AR眼鏡。不過，蘋果未公開承認這些正著手的外界臆測業務。

蘋果最新公布的這份季報，也是公司最重要的旺季財報，營收創新高紀錄達1239.5億美元，年增11%。同時，獲利為346億美元超乎市場預估，且每股盈餘達2.1美元。

同時，蘋果服務項目的營收增加24%，達195億美元，大幅超越預估的186億美元。另外，蘋果少數幾個需要付費的串流音樂以及遊戲業務，也成長至7.85億用戶，故年增1.65億人，季增0.4億。

庫克指出，蘋果研發工作放在產品軟硬體，以及服務可相互利用的方向上面。也就是說，投資一些市場還沒看到的新產品與新應用層面。

AR技術目前在智慧手機上日臻成熟，消費者利用相關應用程式，可將拍攝到的影像呈現出不同情境，或看起來像是真實世界的虛擬電玩遊戲或社群經驗。而早在2012年，Google Glass產品就已公諸於世。

產業分析師認為，蘋果涉足AR業務應可帶來更多訂閱的機會，以後的金雞母可能就是AR相關產品或服務項目。事實上，隨著服務以及訂閱人數成長，蘋果毛利也一舉躍升至40%以上。