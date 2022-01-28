政府是否宣布日本福島周邊五縣市食品解禁受到關注，外傳行政院春節前就會宣布，不過，行政院發言人羅秉成27日表示，院會沒有討論福島食品解禁的議程規畫。對此，藍委李貴敏痛批，台灣現在上演「雞蛋之亂」，政府連雞蛋都搞不定，還有臉推核食？

李貴敏今（28日）在臉書發文表示，實在很難想像，就快就要過年了，台灣居然上演「雞蛋之亂」，先不論蛋價已飆漲一段時間，民眾叫苦連天，現在「蛋荒」蔓延，超市賣場、傳統蛋行貨架空空如也，雞蛋嚴重缺貨，朋友間問候變成了「哪裡買得到雞蛋」，業者哀號有錢買不到蛋，連滷蛋都停賣了。

雞蛋缺到什麼程度？李貴敏稱，就在昨天，自己去農會超市買不到雞蛋，一顆蛋都沒有，旁邊家庭主婦說，已經兩天沒見到貨架上有雞蛋了，聽說附近傳統雜貨店還要「限量購買」。店員好心的說，看看下周會不會到貨，但下禮拜不就過年了嗎？家庭準備年菜怎麼辦？如果非買不可，只能買到一顆將近8元的有機蛋；要是到有機食品專賣店，一打的蛋還要120元。

李貴敏痛批，農委會陳吉仲主委不是說超市一定買得到，大型連鎖通路供應充足？怎麼跟荒唐的一碗20元蚵仔麵線一樣，民眾就是買不到？政府官員說話能信嗎？現在看到民眾反彈了，又說緊急啟動「南蛋北送」，再扯過年後每週將進口60萬顆蛋？

李貴敏直言，民進黨政府滿腦子只有政治算計，加上又有大量的政令宣導費與網軍側翼護身、帶風向，連黑的都能說成白的。從硬推萊牛到核食，不管科學、不管食安，不管人民願不願意、吃不吃得下去，能混就混，只在乎換取政黨私利與政治籌碼，蘇內閣在乎百姓生活嗎？在乎民意嗎？是不是不管做得多爛，只要有國會多數護航，就可以安全過關？