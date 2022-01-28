大陸四大官媒再度發文力挺A股，滬深兩市28日半日雙雙收漲。上證指數早盤最多上漲22點，漲幅為0.67％，高見3417點後回落，一度下跌37點，跌幅為1.11％，低見3356點後止跌回穩，半日收報3396點，上漲1點，漲幅為0.05％，成交額為人民幣（下同）2093.09億元。

香港信報報導，深成指28日早盤高見13553點，上漲154點，漲幅為1.15％，盤中低見13227點，下跌171點，跌幅為1.28％，半日收報13470點，上漲71點，漲幅為0.53％，成交額為2878.29億元。

滬深300指數半日收報4623點，上漲3點，漲幅為0.08％。創業板指數半日收報2948點，上漲41點，漲幅為1.44％。

各類股普遍走俏，石油股上漲逾1％。化工、鋼鐵、房地產、金融、電力股持穩。煤炭股跌逾2％。水泥、基本金屬股偏軟。

大陸四大證券類報紙官媒相隔一日再度發文力挺A股。其中，中國證券報頭版引述專家指出，海外風險因素對大陸實際影響有限，對市場情緒的影響也不會持久，支撐A股市場長期走俏的因素並未改變。