各大百貨、Outlet都趁農曆年推出優惠吸客，禮客Outlet內湖店、公館店就在2月21日前推出新春購物節優惠，不僅有消費紅利3倍送優惠，時尚CEO禮客Outlet董事長溫筱鴻更為了回饋禮客APP會員卡友，特別祭出內湖店獨家限定，消費滿額禮活動，2月21日前全館當日累計消費滿萬元送「215歐廚《南法香草烤春雞》、《特製海鮮炸物拼盤》海陸雙享餐」，公館店消費再加碼，滿5000元送「幸福下麵(嬌香胡麻麵&川湘麻辣麵)雙入組禮盒」等優惠。

禮客Outlet內湖2館Hama Boutique推出Chloé肩背包原價5萬900元，特價只要2萬7995元。（禮客Outlet提供）

禮客Outlet內湖店&公館店大年初一到大年初五也連續推出好康優惠，初一迎財神將於商場館內發放限量開運糖果以外，大年初一到大年初五特別與「烘爐地福德宮」合作，單日單館單筆消費1000元送「烘爐地福德宮錢母」，內湖店、公館店每日限量100份，另外加碼再推出「福來運轉，抽抽樂」活動，當日單館單櫃消費3000元，即有機會抽中總價值20萬好禮。而2月21日前首次使用Atome APP結帳最高享有40%回饋，滿3500元現折666元、滿500元現折200元，消費3期0利率優惠，讓消費者買新年新裝也更輕鬆。