今年剛過46歲生日的女星張本渝，，出道已近30年，演出過多部戲劇作品。感情方面也因與多位知名男星如蔣偉文、阿Ben等人交往，而受到許多關注，不過張本渝與圈內人的感情最終都沒能開花結果，讓她放話「未來另一半只找圈外人！」多年過去雖然仍未有好消息，但她卻活得更自在。

張本渝參演的新劇《婚姻結業式》將在今年上檔。（圖／中時資料照）

張本渝在參與今年將上映的新劇「婚姻結業式」開鏡記者會時提及，自己雖然是現場唯一未婚者，但早已超前部署，8年前就調養身體，成功凍卵15顆。不過如今凍卵時間只剩1年多，張本渝表示自己並不想為了生小孩而結婚，更不會將就：「與其嫁給不喜歡的人，倒不如碰到喜歡的人，欣賞他內在、對他身體有反應，沒有這個人我就不嫁，我一個人也過得很好！」表示在經歷過幾次情傷之後，她更堅信與對的人在一起才會幸福。

張本渝和經紀人一起進行12天環島。（圖／中時資料照）

單身的張本渝將日子過得更精彩，不僅專注在表演上，還勇敢跨出舒適圈，挑戰單車環島12天。由於張本渝有夜盲症，只能在白天時努力騎，每天天還沒亮就起床組單車、設導航，和開車的經紀人各自出發前往目的地，每天都騎80~100公里。不過有潔癖的她遇上最大的困難是住宿，她只要床不乾淨，整個人都會睡不著，為了隔天一早就得繼續上路，只能用雨衣或睡袋來包住自己，隔絕髒污後才讓張本渝能安心入睡。

經過12天的環島旅程，張本渝希望成為罹患肌少症媽媽的借鏡，讓她不再有藉口不運動，「媽媽都認為無法自己一個人運動，但現在我知道運動可以不需要伴，自己的身體自己照顧。」也讓她更享受這樣說走就走的自由，活出更真實的自己！