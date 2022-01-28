香港南華早報報導，中國政府同意聯合國人權事務高級專員巴舍萊於北京冬奧會結束後訪問新疆，前提是這次訪問應是「友好的」，而非進行有罪推定式的所謂調查。

英文南華早報27日在報導中引述知情人士披露，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）及巴舍萊（Michelle Bachelet）最近與中國經過多輪討論後，中方終於同意在北京冬奧結束後的上半年，接待巴舍萊訪問新疆。

不過，據透露，北京同意這次訪問的底線是聯合國難民署（UNHCR）不發表有關新疆報告，同時此訪應是友好、而非有罪推定式的調查。

據報導，截至發稿前，北京與巴舍萊辦公室都未針對上述報導作出回應。巴舍萊自2018年9月開始與中國談判訪問新疆有關事宜。

新疆人權問題引發多國對北京冬奧採取外交抵制，美國、英國、加拿大、澳洲、日本與丹麥先後表示，不派外交代表參加這屆北京冬奧會。

美國國會議員日前去信巴舍萊，要求她於2月4日北京冬奧揭幕前，公布關於新疆人權的評估報告。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110128