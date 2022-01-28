面對新冠疫情的反覆威脅，永慶房屋面對疫情挑戰，一直以來用最高原則防疫措保障客戶及員工，配合政府防疫政策，且隨時優化相關應變計畫，更在三級警戒期間推出「專人導覽」線上賞屋服務、啟動線上面試等，將守護員工、求職者與消費者的健康安全視為第一要務。

1/24啟動居家上班 鼓勵員工打疫苗將推抽獎活動

由於Omicron新型變異株的威脅增加，為積極防範，永慶集團總部自1/24起，已實施分流、分棟及遠距居家上班等方式，更已超前規劃好春節的防疫通報流程，並提醒集團員工於開工前一天先快篩檢測。

永慶集團員工疫苗涵蓋率第一劑已達95%，第二劑也已逾80%，為鼓勵員工施打第三劑疫苗，將舉辦滿三劑抽獎活動，吳良治總經理表示：從疫情爆發以來，永慶一直維持高標準防疫規格，確保員工及消費者的健康與安全。

防疫優先 尾牙3千人線上同歡

為感謝員工一年的付出又兼顧防疫，永慶房產集團特將《永慶房產集團2021聯歡尾牙》轉至線上舉辦！1月28日由永慶房產集團董事長孫慶餘率高階主管群上直播台感謝同仁，並抽出一千五百項尾牙好禮，最大獎為汽車一台！且在尾牙一開始，就先為集團員工送出人人有獎的「幸福金」，讓同仁在尾牙都能有好彩頭！

《永慶房產集團2021聯歡尾牙》線上舉辦，直播現場還將抽出超過1500份尾牙獎金與獎品，總價值超過千萬元，最大獎將送出汽車一台！(圖/永慶房屋提供)

每年和尾牙一同舉辦的《年度超越顛峰業績競賽頒獎典禮》今年也改為線上舉辦，為彌補冠軍同仁無法接受全場歡呼的遺憾，永慶房屋總經理吳良治於頒獎典禮前，親自準備虎年吉祥物及邀請函，到冠軍團隊的門店，邀請冠軍們到尾牙直播現場領獎。今天現場更鋪上紅地毯，由吳良治總經理領軍，帶領冠軍團隊–周建甫、蔡宗頤、吳政陽、王岱進入直播現場，由孫慶餘董事長親自頒獎，讓冠軍團隊接受上千位夥伴們的線上喝采，更現場連線冠軍團隊的門店戰友，空中獻上祝福！

以往尾牙都邀請員工眷屬同聚的永慶，今年特別製作了拜年影片，向所有員工眷屬分享永慶2021年的豐收成果。孫慶餘董事長表示：「我們的同仁來自不同的家庭，有緣在永慶相聚，成為一個團隊，相互鼓勵共同成長。製作拜年影片除了謝謝同仁們的認真負責，更謝謝每位同仁的家人們，感謝大家對永慶的信任，我們會持續用心讓每位永慶人都能因為永慶，更加圓滿！」

永慶房屋提供員工幸福的職場環境，提供業務新人業界最優就業條件：前9個月每月5萬元收入的保障，強調「不綁約、不扣薪、不爆肝」。(圖/永慶房屋提供)

不綁約不扣薪不爆肝 業界最優就業方案

「有幸福的員工，才有滿意的顧客」永慶房屋致力提供員工更幸福的職場環境，提供第一線業務新人業界最優就業條件：前9個月每月5萬元收入的保障，強調「不綁約、不扣薪、不爆肝」，不用綁約、不需業績達標才能領保障收入、不會巧立名目抵扣、即使中途離職也不會追討，更推動「彈性工作8小時」制度，翻轉房仲高工時的產業陋習！

永慶房屋總經理吳良治表示：「永慶希望所有顧客因為永慶更加圓滿，當然也希望自己的員工也在永慶擁有更圓滿的人生，因此提供員工有保障、高薪獎、更可以工作與生活均衡的穩定工作環境。」