農曆春節連假長達9天，警政署預期國人駕車返鄉旅遊情形將大增，恐會有大量車潮湧入國道或前往各觀光風景、遊樂區或各大廟宇信仰中心參拜，為維護春節交通順暢與安全，警方將持續強化勤務作為，全力動員維護春節假期交通安全與順暢，讓民眾平安過好年。

警政署已通令各警察機關確實依據相關計畫，規劃春節連續假期交通疏導工作，針對重要旅遊景點，配合各風景特定區主管機關及縣市政府，預先規劃停車空間；另對全國交通瓶頸路段進行盤點，深化交通疏導管理作為，預留可迴轉空間及疏導位置，並加派警力引導車流，機先執行必要管制作為，加強維護交通秩序，達成「交通順暢」的工作主軸。

警方統計，去年全年發生A1交通事故計有1806件，死亡1860人，受傷797人，分析肇事發生原因以「未注意車前狀況」為肇事首因，「未依規定讓車」次之，「酒醉(後)駕駛失控」再次之。肇事車種以機車827件(45.79％)最多，小客車454件（25.14％）次之。警政署呼籲民眾返鄉、出遊時，若有長途駕駛必要，應養足精神再上路，避免疲勞駕駛，防止交通事故意外。

警政署呼籲用路人出發前可收聽警廣並利用高速公路1968App，事先掌握路況資訊，避開塞車路段及時段，可利用台61線西濱快速公路作為往來南北中長程的替代道路；如發現嚴重壅塞或發生交通事故情形，可撥打110或警廣專線0800-000123通報，各警察機關將立即派員疏處。

另因應二級防疫警戒延長至2月7日，各相關警察機關將依中央流行疫情指揮中心、交通部及各直轄市、縣市政府防疫指引及管制措施，滾動式調整疏導作為，籲請民眾配合辦理。

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