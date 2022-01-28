情感問題一直是不少男女的煩惱，一名女網友分享，她和男友愛情長跑10年，讓不少朋友好奇兩人是如何維持感情，她便依過往經驗點出3個支撐他們感情的重要特質，包括兩人要有友情基礎、互相欣賞和崇拜以及外表符合自己的審美觀，引起網友熱議。

一名女網友在網路論壇Dcard以「必嫁必交往3大特質」為題發文，表示自己與男友愛情長跑10年，讓不少朋友都相當羨慕，好奇兩人是如何維持感情，她解答，除了相信彼此是最重要的存在外，還有3個支撐他們感情的重要特質。

她指出，第1個特質是兩人之間除了愛情以外，也要有「友情基礎」，彼此聊得來才有未來，「他是你的伴侶，也應該是你的朋友，這是最理想的關係」。

第2個則是「要有上進心，互相欣賞、崇拜」，她解釋，時間會消磨掉很多激情，但對人的欣賞與崇拜卻是與日俱增，並強調，有上進心不代表要多會賺錢、多積極，而是對方應該要有讓你欣賞的特質，感情才不會因激情退去而淪為平淡，最終感覺膩了就分手。

最後則是「外表」，她直言「外表好看與否本來就因人而異，但千萬不要將就騙自己」，有些人明明很在意另一半的外表，卻因為大家都說「外表不重要」就以為自己也不在乎，但交往後卻嫌東嫌西、不敢帶另一半出門，這樣不僅傷害自己，也會傷害對方的自尊心。

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，「同意，友誼基礎真的好重要」、「第二個特質真的很重要，有讓人崇拜的地方，才能一直有粉紅泡泡啊」、「原PO說得很好，很多人明明很在乎外表卻假裝不在意，我就是吃過這種虧的人，大家都勇敢面對自己的喜好吧」。