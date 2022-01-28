日本體操巨星内村航平本月中宣布退役之後，立即遭到日本月刊《文藝春秋》爆出婚姻失和。報導指出內村航平在婆媳關係上處理手段拙劣，導致妻子千穗因為不堪長期壓力，體重竟然瘦到只剩33公斤。千穗在2012年與内村航平結婚，育有兩個女兒。

內村航平的母親周子是培養他為體操選手的重要人物，她還因此小有名氣。2016年里約奧運，周子飛到南半球去現場聲援，在她打出的旗幟上寫著「全家人挺航平」，然而這張所謂全家福只有航平的父親和久、妹妹春日、以及老家的狗，但沒有包含千穗和她的兩個女兒。

周子2015年在《朝日電視台》語出驚人「他是我生的，一切都是我的」，還說航平15歲搬去東京時，她為此大哭一場。內村航平2012年11月結婚，隔年4月女兒出生，千穗未婚懷孕當時就讓周子不太高興。2013年的全日本錦標賽，觀眾席的婆媳兩人沒坐在一起，也幾乎沒有互動。

雜誌報導指出，內村航平為顧及自己的形象，在婆媳問題公開支持千穗，實際上他對待母親、妹妹、妻子都相當疏遠。内村航平欺負千穗的方式並不是暴力或惡言相向，而是冷漠地對待她。例如千穗做了很多菜，但是航平一口也不嘗，只是獨自叫外賣來吃。夫妻現傳已分居，兩人打算離婚，航平現年33歲，千穗32歲。

內村航平被公認是史上最偉大的全能體操選手，他在2012年倫敦奧運至2016年里約奧運期間包辦全部的世錦賽全能金牌，成為歷史首位在單一奧運周期之內達成金滿貫的全能選手。他的父母、妹妹、妻子也都練過體操。