28日日股上演大反彈行情，早盤結束時，日經指數收26720.06點，漲549.76點或2.1%，目前周線跌3%左右。東證收1877.2點，漲34.76點或1.89%，週線跌約2.5%。

Resona資產管理認為，前日遭大舉拋售的日股，現在有逢低搶短買盤進駐是很正常的。不過，日經愈接近兩萬七這道關卡會愈震盪。

權值股中，索尼漲3.53%，豐田汽車漲3.84%，快時尚成衣大廠迅銷漲3.46%，股價一度創20個月新低的軟銀也漲1.32%。

在前一日公布強勁季報後，富士電機大漲近一成，是日經指數中漲最猛的公司。

晶片類股漲跌互件，預測營利將大增的愛德萬測試漲2.04%，車用晶片大廠瑞薩電子也漲2.15%。不過，東京威力科創卻跌0.37%來到三個月新低，扯日經上漲後腿。

公布遜於市場預估的財報後，富士通大跌9.03%。

上周，日本外資大逃殺並拋售5829億日圓，約50.5億美元日股，資金外流數量創七周最多。