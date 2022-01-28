保留熄燈前的美味，台北西華飯店特別推出常溫包裝、可覆熱即食的牛肉麵、鮑魚雞腿麵，讓眾多「西華粉」未來也能持續品嚐好滋味，預購並於2月15日熄燈當天至西華飯店現場領取，可獲得限量西華經典紀念品。

西華飯店同時宣布，2月1日至2月5日期間將於西華早餐限時限量供應此兩款麵食，供入住西華之房客享用。

西華飯店將於2月15日熄燈，近日訂位電話接不完、餐廳訂位九成客滿，不少民眾擔心未來吃不到西華好滋味，而前來用餐做最後巡禮。

西華飯店創立於1990年，三十二年來接待過諸多舉世聞名的政要、巨星，服務宗旨是提供給賓客宛如第二個家(home away from home)的暖心服務，並以各式精湛料理，征服眾多懂吃老饕的味蕾。不少企業大老闆，過去會趁午間時刻到西華亨利酒吧點用一碗經典牛肉麵，成為忙碌行程之間療癒感十足的中繼站。

團隊以此概念作出發點，研發「療癒系」麵食，秘方特製牛肉麵，以牛大骨、紅白蘿蔔熬煮七十二小時，佐以香濃牛油，搭配嚴選厚切老饕牛腱肉、口感彈牙的關廟刀削麵，滋味濃潤、勁道十足。鮑魚雞腿麵，則是以老母雞與鮑魚煨煮三十六小時、封存海陸鮮味，搭配軟嫩的醃製雞腿、口感滑潤的關廟細麵，清鮮可口，一嚐就幸福感十足。