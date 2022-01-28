花蓮縣警局主任祕書方世君本月18日施打第3劑BNT疫苗後，出現發燒症狀，26日到花蓮慈濟醫院急診，經診斷有敗血現象，於當日16時轉加護病房，並使用葉克膜急救，今天上午11時宣告不治，享年56歲。消息傳出，同仁對於方世君壯年辭世，深感到不捨。目前花蓮縣衛生局已調查中，確認死因是否與疫苗有關。

方世君畢業警大58期、國立高雄大學經營管理研究所碩士，歷任台南市政府警察局少年警察隊隊長、台東縣警察局成功分局分局長、花蓮縣警察局吉安分局分局長、嘉義市政府警察局第二分局分局長、台東縣警察局台東分局分局長、苗栗縣警察局主任秘書、雲林縣警察局督察長等職，108年8月調派花蓮縣警局主祕。

本月18日，方世君接種第三劑BNT疫苗，後來出現發燒不適等症狀，26日下午3時到花蓮慈濟醫院求診，入院時還算清醒，但因病況急轉直下，被收治加護病房，後出現疑似敗血症狀況，院方插管搶救，今天上午11時許病逝。

慈濟醫院表示，目前正在進行疫苗不良反應通報程序。衛生局副局長鍾美珠說，尚未收到通報，會調查是否與疫苗有關。

根據警局同仁表示，方世君有運動習慣，每天清晨騎著機車到各派出所督勤，對基層警員執勤時的安全特別重視，卻傳出噩耗，讓同仁不捨。