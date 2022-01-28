國內車市自去年以來，許多品牌陸續調漲售價以反應生產與運輸成本，台灣意美汽車宣布，在和SUBARU日本原廠積極爭取後，品牌旗下全車系車款暫定不予調整價格，同時更提供限時購車優惠，回饋廣大消費者的愛護與支持。

近期國內疫情升溫，有鑑於搭乘大眾交通運輸工具，身處密閉空間裡無法確保能夠隨時保持社交距離及減少與人接觸的機會，不少通勤族開始認真思考自行駕車通勤，為自己和家人添購新車並兼顧防疫考量，台灣意美汽車將於2月份祭出虎年開春限時優惠活動

業者表示，自2月1日起至2月28日，凡入主SUBARU旗下正22年式車款，皆享5年或12萬公里原廠保固，入主The New Forester運動休旅，享優惠價112.8萬元起，下訂再贈送智能行車紀錄器；同級最強跨界潮旅XV 2.0 i-S ES優惠價102.8萬元，下訂即贈360度環景影像系統；豪華旗艦休旅Outback亦同步加碼回饋，入主指定車款149.8萬元起，可再享90萬36期0利率；深受國內車迷高度關注的The All-New BRZ性能跑車，自2021年11月中正式展開預售以來便獲得熱烈回響，2月持續以手排車款149.8萬元及自排車款153.8萬元預購接單。