台中傳淪陷！北部返鄉過年 本土零確診破功 12:402022/01/28 中時新聞網 王嘉慶 、中時、 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中傳出首例本土確診個案，市長盧秀燕下午說明。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一直以來未出現本土個案的台中市，今天傳出有人確診，市府預計下午3點召開疫情記者會對外說明。今網路流傳一則訊息，國泰世華銀行大甲分行公告行員家屬確診；銀行證實這項消息，27日已全面清消，接觸行員匡列隔離。 據指出，這名確診者是該分行行員家屬，日前從北部返回台中過年，住在沙鹿地區。市府表示，一切以記者會說明為主。國泰世華強調，員工快篩均為陰性，今起全數居家隔離。 行員家屬確診，國泰世華銀急發公告。（翻攝網路） 北市房仲傳播鏈擴大！再增4人確診 補習班師生染疫 尋人高手！板橋暖警春節前夕助失聯22年無名屍返家 #台中 #本土 #確診 #國泰世華 #行員家屬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園錢都群聚集中這天！阿嬤吃鍋染疫 再傳加貝爾幼兒園 09:502022/01/27 生活 永豐銀台南永康分行1員工確診 全面消毒停業1天 12:082022/01/28 財經 海灣樂世界推擬真恐龍 搶親子客 04:102022/01/28 產業特刊 盧秀燕民調破6成綠營無人能敵 網曝「造王者」竟是他 08:052022/01/28 政治 110年第4季經濟指標出爐 中市勇奪全國第一 12:142022/01/27 寶島 東工舊址改造 台中客家樂活園區啟用 04:102022/01/27 地方新聞 松山某補習班5人群聚！老師傳1幼生、3國小生 1高中教職員修電腦也中招 11:072022/01/28 生活 管路安心 照顧者遠離恐慌 04:102022/01/28 地方新聞 春節天冷心不冷 建商邀住戶喜氣迎虎年 11:292022/01/28 房市新訊 過年忙採買 桃園公布14處足跡 家樂福、大潤發全中 11:062022/01/28 生活 一銀全面加薪4％ 績優行員上看8％ 17:152022/01/27 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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