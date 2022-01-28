一直以來未出現本土個案的台中市，今天傳出有人確診，市府預計下午3點召開疫情記者會對外說明。今網路流傳一則訊息，國泰世華銀行大甲分行公告行員家屬確診；銀行證實這項消息，27日已全面清消，接觸行員匡列隔離。

據指出，這名確診者是該分行行員家屬，日前從北部返回台中過年，住在沙鹿地區。市府表示，一切以記者會說明為主。國泰世華強調，員工快篩均為陰性，今起全數居家隔離。