弘道老人福利基金會、全美攜手送227份年菜助弱勢長輩。（弘道老人福利基金會提供／盧金足台中傳真）

今年8道年菜料理讓長輩在過年期間方便享用，每道年菜都是冷凍包裝，只要簡單加熱就可食用。（弘道老人福利基金會提供／盧金足台中傳真）

弘道老人福利基金會送年菜大隊，到73歲的陳阿嬤家，小小雅房只有三、四坪大，夫妻老老照顧29年，去年阿公吃到「白菜獅子頭」年菜，還打電話稱讚，今年特別再煮這道菜，阿公忍不住落下男兒淚，邊拭淚邊說，「我們夫妻是喜極而泣的眼淚，看到你們太開心了」。

農曆春節中最重要的就是一家團圓吃年夜飯，許多人會選擇到餐廳飯店用餐，或是預購年菜帶回家，全家人圍坐一起享用豐盛料理，但對獨居弱勢長輩來說，過年就和平常的日子一樣，沒有家人陪伴，一個便當分兩餐吃，或是吃著隔夜的粗茶淡飯。

弘道老人福利基金會連續13年在過年前夕出動「送年菜大隊」，將「個人式年菜」挨家挨戶送到長輩手中，讓他們可以在春節期間享用豐盛菜餚。

過年前一大早，弘道台中服務處的夥伴們忙著載送冷凍年菜，將兩百多份年菜集合在一起，分工合作將六菜兩湯裝進喜氣的不織布袋子裡，每個袋子上都有可愛的老虎圖及虎年吉祥字樣。

弘道表示，今年八道年菜料理包括有佛跳牆、鱸魚菲力、花膠百鮮羹、臘味米糕、白菜獅子頭、芋頭排骨粥、黑蒜雞湯及甜品銀耳蓮子湯，讓長輩在過年期間方便享用，每道年菜都是冷凍包裝，只要簡單加熱就可食用。

全美世界台灣分公司與弘道台中服務處攜手發送227份年菜，送年菜大隊除了弘道社工及志工們，開車或騎車將年菜送達長輩家，全美世界台灣分公司經銷商特地手寫227張賀年卡片，出動24名經銷商擔任志工，親手將年菜及卡片送到長輩手中。

弘道表示，去年送上豐盛年菜，一道「白菜獅子頭」，讓陳姓阿公吃了好驚豔，特地打電話給社工大力稱讚，「這道獅子頭真的太好吃了，我光拌飯可以吃兩碗，讓我們原本憂鬱的心情都好了」！

今年送年菜到陳阿公家，中風後復健的阿嬤看到志工上門祝賀新年，哽咽的說，「生病以來，我們家就沒有這麼多人來過」，阿公看到妻子哭泣，也忍不住拭淚，全美志工貼心準備毛帽幫阿嬤戴上，希望在這寒冷的冬天，能替這三坪的小空間帶來喜氣與溫暖。

弘道在台中服務關懷將近2000名獨居弱勢長輩，寒冬助老服務經費需490萬，更需籌措一整年的助老經費，誠心邀請民眾一起愛心捐款響應，幫助弱勢長輩度過寒冬。

弘道台中服務處處長陳國慶表示，有各式各樣的年菜可以選擇，去店家購買或是在家點餐，就會有專人送到家裡，但對於社會邊緣的長輩們卻不是如此，因為身體退化、經濟困頓，平時的三餐可能都需各界幫忙，更別說在過年期間的年菜。

弘道希望透過弘道夥伴及志工們，將年菜逐戶送到那些走不出家門的長輩家中，讓長輩不僅可以吃到暖呼呼的年菜，更能感受年節用餐的快樂與溫暖。