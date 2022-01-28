最高法院優遇庭長吳明軒本月22日辭世，享嵩壽100歲，司法院院長許宗力28日前往吳庭長靈前致祭，表達對其景仰與哀思，及對吳庭長畢生歲月奉獻司法，研究不輟，引領司法實務向前邁進的尊敬。

許宗力表示，吳庭長在各審級奉獻審判，專心致志於民事訴訟領域，不僅撰寫多篇擲地有聲的判決，更在公餘著書立說，所著「民事訴訟法」乃是實務界、學術界重要的教科書；吳庭長屆齡後任最高法院優遇庭長，仍不斷治學研究，除因應民訴修正而不斷修訂「民事訴訟法」外，更擔任民事訴訟法、破產法、非訟事件法修法委員，70年來引領我國民事訴訟法制前進，甚至於病榻中仍掛念民事訴訟法第12版的修訂，實為吾輩法律人的典範。

許宗力說，吳庭長仙逝是司法界的損失，相信吳庭長的精神，將會繼續存在於所有法官心中。

吳明軒從1950年擔任台北地方法院法官，1971年擔任最高法院法官，1987年擔任庭長，1992年優遇，他對我國民事實務貢獻良多，具有深厚影響力。