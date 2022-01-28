年關將近，為防範歹徒利用民眾提領現金時趁機搶奪財物，或是進行詐騙，北市警南港分局長陳金城率領偵查隊、各派出所等單位主管及宣導團隊前往轄內金融機構拜訪，除執行各項安全檢測外，另協調金融機構人員處置應變能力及不定期測試警報系統，以強化其自我防衛能力，並向洽公、領錢民眾宣導最新詐騙手法及知識，全面防杜民眾被害。

陳金城表示，行員通常多問幾句話就能瞭解客戶的需求，一般客戶在臨櫃結清定存、提領鉅款或辦理匯款時，假如對行員的主動提醒關懷持有戒心或不予回應，並且堅持立即辦理匯款或約定帳戶指定轉帳時，希望行員在勸阻無效時能適時通報警方協助，讓金融機構與警方合作防杜。

警方呼籲，至金融機構或超商ATM 提領現金也要留意周遭是否有可疑的人事物，如提領高額鉅款，可向警方申請護鈔服務，並善用165反詐騙專線查詢，或撥打110報案，杜絕詐騙案件。