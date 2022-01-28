霹靂（8450）IP搶攻國際NFT平台，今日宣布與全球NFT平台VeVe Digital Collectibles（簡稱VeVe）合作企劃，將於2月6日首發《PILI Fantasy》系列霹靂NFT公仔，主打國際霹靂粉絲熟知的「霹靂英雄戰紀之刀說異數」四大主角公仔，採盲盒販售。

霹靂國際多媒體總經理黃亮勛表示，數位公仔是屬於成人的浪漫童話，透過技術，實現真正的「永久保存」與「獨一無二」。期待透過與VeVe的合作，讓海內外的收藏家除了好萊塢的超級英雄外，也能選擇東方英雄。

VeVe共同創辦人David Yu表示，霹靂布袋戲是伴隨許多人成長的回憶，非常期待《PILI Fantasy》成品的問世。

紐西蘭數位藝術作品公司Orbis Blockchain Technologies Ltd旗下的VeVe應用程式平台，以「數位公仔交易」成為新興市場領導平台之一，吸引Marvel、DC、迪士尼紛紛成為合作夥伴。

霹靂表示，此次合作可看出VeVe對亞洲市場的重視，及霹靂IP在國際NFT市場的潛能。這是VeVe繼先前Marvel、DC、迪士尼等國際IP後，首次引入華人原創IP合作夥伴，未來NFT收藏玩家有機會收藏霹靂宇宙中超過4000個東方英雄角色。

《PILI Fantasy》系列首波推出霹靂NFT收藏品是「霹靂英雄戰紀之刀說異數」四大主要角色：素還真、風采鈴、葉小釵、花信風，VeVe目前尚未公布販售數量及價錢。

「霹靂英雄戰紀之刀說異數」在2019年進軍全球最大影音串流平台Netflix，以濃厚東方玄幻色彩拓圈海外市場，全世界超過190國家地區同步上線，是霹靂最具國際的作品，以這四大角色作為《PILI Fantasy》數位收藏品系列第一棒，助霹靂成功打入NFT國際市場。

除了《霹靂英雄戰紀》之外，霹靂旗下還有《霹靂》劇集與近年打入日本動漫市場的《東離劍遊紀》。