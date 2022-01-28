遠傳電信自2020年7月推出5G服務，即在台東大武和海端偏鄉同步推出遠距診療服務，網路取代馬路，將醫療資源帶入偏鄉；迄今已在全國10個縣市23個偏鄉推出。遠傳運用「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」和雲端技術，以低遲延大頻寬的5G打造的「5G遠距診療服務」，榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會「2021國家醫療品質獎─產業應用組銅獎」殊榮，為電信業唯一獲獎。日前舉行頒獎典禮，由總統蔡英文頒獎、遠傳總經理井琪受獎。

國家醫療品質獎（National Healthcare Quality Award NHQA）在台灣醫界已有20餘年，近年來每年約吸引全國近500個團隊參賽爭取殊榮，選拔出的獲獎團隊皆為各領域的模範標竿，為國內深具權威性的醫療品質競賽。其中智慧醫療類競賽旨在網羅全國運用資訊科技，改善健康照護的創新產品解決方案，主要以實務運用為目的，選拔出優良的智慧醫療服務成功案例。遠傳以5G遠距診療服務獲獎，展現遠傳與醫界、政府機關攜手提升台灣醫療品質的成效備受肯定。

井琪表示，遠傳積極投入5G網路偏鄉建設，並由遠傳的轉型辦公室團隊設計，所推出的遠距診療服務平台，串連衛生所和市區醫學中心的醫師資源，透過即時醫療檢查影像上傳，超低遲延的多方視訊會診，即時多方資訊協作互動，線上視訊門診與虛擬健保卡線上認證，以及跨院掛號與電子病歷交換等多元應用，將醫療照護透過5G網路直接送到民眾身邊，對於偏鄉民眾來說，就醫不再是一條漫漫長路。在與衛生福利部、國家衛生研究院、縣市政府及多家醫院的合作以及各方支持下，遠傳已在台東縣、新北市、苗栗縣、南投縣、屏東縣等多個縣市導入5G遠距診療服務，陸續也在多縣市如火如荼建置中，預計今年遠傳建置的5G遠距診療服務將遍及14個縣市、50個鄉鎮。

遠傳也深知不僅是偏鄉醫療差距問題，社會人口快速老化衍生出的年長者與行動不便者的就醫交通與照護問題將會越趨顯著，而遠傳已將5G遠距診療服務擴大延伸到居家長照醫療應用，積極運用科技提升醫療照護效能與可近性；不僅如此，遠傳也將5G運用於救護車上展開遠距緊急救護應用，為每個需要急救的病患爭取黃金救護時間。遠傳將秉持著投入智慧醫療領域的初心，用5G科技打破醫療的時空限制，使得民眾與醫療照護沒有距離。