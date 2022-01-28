台灣疫情緊報尚未解除，但有鑑於農曆年民眾有點燈祈福傳統習俗，電信業者遠傳(4904)今年擴大與廟方合作，除既有鹿港天后宮外，還有大甲鎮瀾宮及新港奉天宮等，遠傳數據統計顯示，每年點燈族群以太歲燈的40%占比最高，年齡層的分佈則以40~49歲的32.5%最高。

農曆年節倒數，正值疫情緊張，今年遠傳除了鹿港天后宮外，還與大甲鎮瀾宮及新港奉天宮合作線上點燈服務，消費者可透過指定活動網頁登記，使用遠傳電信帳單支付相關費用，信眾不受限時間限制，也不用長途奔波，更能避免群聚降低染疫風險，而廟方會為線上點燈的信眾現場安奉祈福。

隨著多元的支付工具普及，傳統宮廟的點燈服務也朝向線上發展，尤其在疫情肆虐的時刻，避免與人群接觸的情況下，線上點燈服務也越來越完善。遠傳與鹿港天后宮合作多年的經驗發現：每年點燈族群以太歲燈的40%占比最高，其次為光明燈的28%，年齡層的分佈則以40~49歲的32.5%最高，而年輕族群20~29歲的點燈占比也逐年提高。且高達85%的點燈用戶，會在農曆過年前完成線上點燈服務，遠傳電信帳單代收服務也盡力滿足用戶的需求，擴大與宮廟合作，嘉惠信眾。

另外，有鑑於本土疫情持續延燒，即使不返鄉過年，也能輕鬆透過LINE貼圖也能向親友們做線上拜年，首次使用遠傳電信帳單代收付費新用戶購買任意貼圖60元，即可獲得100%電信帳單代收折抵金回饋，民眾不論是否避免移動而「在地過年」，都能透過線上拜年。