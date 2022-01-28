桃園市桃園區中平路今天早上1間手機行疑似瓦斯鋼瓶發生氣爆，31歲鐘姓民眾受困獲救。（翻攝照片）

桃園市桃園區中平路今天早上1間手機行疑似瓦斯鋼瓶發生氣爆，31歲鐘姓民眾受困，警、消獲報聯手破門搶救，順利將其送醫，後續須由消防局火調科釐清事故原因。

警方表示，8時57分接獲民眾報案，指中平路某手機行內發生巨響，並傳出哀嚎呼救聲。警、消隨即聯手破門搶救，將鍾男送醫治療，目前狀況穩定。據了解，內部有發現瓦斯鋼瓶，但是否其氣爆引起意外，還需要釐清。