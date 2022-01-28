桃園手機行瓦斯鋼瓶氣爆 1人受困獲救 12:532022/01/28 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市桃園區中平路今天早上1間手機行疑似瓦斯鋼瓶發生氣爆，31歲鐘姓民眾受困獲救。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市桃園區中平路今天早上1間手機行疑似瓦斯鋼瓶發生氣爆，31歲鐘姓民眾受困獲救。（翻攝照片） 桃園市桃園區中平路今天早上1間手機行疑似瓦斯鋼瓶發生氣爆，31歲鐘姓民眾受困，警、消獲報聯手破門搶救，順利將其送醫，後續須由消防局火調科釐清事故原因。 警方表示，8時57分接獲民眾報案，指中平路某手機行內發生巨響，並傳出哀嚎呼救聲。警、消隨即聯手破門搶救，將鍾男送醫治療，目前狀況穩定。據了解，內部有發現瓦斯鋼瓶，但是否其氣爆引起意外，還需要釐清。 環東大道逆撞騎士墜高架慘死 女駕駛案發前市區全逆向開車曝光 打完BNT後不適 花蓮縣警局主秘昏厥2天 葉克膜搶救不治 #手機行 #氣爆 #中平路 #瓦斯鋼瓶 #發生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印尼梭隆夜店兩幫人馬火拼 17人被燒死 15:432022/01/25 國際 暖暖平交道頻卡車 明起專人看守 04:102022/01/28 地方新聞 新北重啟區間測速 有效降低交通事故 18:492022/01/24 社會 東加龐艾發生規模6.2地震 15:522022/01/27 國際 疫情圖表搞雙標 民代轟陳時中偏心 04:102022/01/23 焦點要聞 國道1號南向1大車5小車追撞佔4車道 回堵6公里 21:232022/01/24 社會 理財案例－保守小資族 美元保單最合用 04:102022/01/22 產業特刊 切割瓦斯罐引發氣爆 基隆男臉手二度灼傷 12:212022/01/24 社會 鄭州暴雨調查報告出爐 市委書記遭警告降級處分 20:252022/01/21 兩岸 東加火山噴發掀秘魯漏油危機 利馬祭環境緊急令 10:042022/01/23 國際 勞長帶隊安檢新北大型建案 開罰51萬 04:102022/01/27 生活新聞 槍擊命案3小時速破 盧秀燕慰警：展高度打擊犯罪能力 13:402022/01/27 社會 酒駕累犯轉介酒癮戒治 黃偉哲：從源頭降低酒駕發生 19:032022/01/25 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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