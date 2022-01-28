《新京報》28日報導，大陸「企查查」App顯示，近日，北京小米電子產品有限公司新增工商變更，雷軍卸任該公司董事長職務，該公司成立於2012年1月。企查查顯示，雷軍已接連退出小米關聯公司。

大陸財聯社報導，天眼查顯示，北京小米電子產品有限公司法定代表人為張峰，經營範圍含研究、開發電腦軟體及資訊技術、手機；銷售自行開發產品等，由Xiaomi H.K. Limited全資持股。

大陸界面新聞28日消息，截至港股1月27日收盤，小米集團跌5.5％收報16.48港元／股，總市值4120億港元，再次跌破發行價17港元，這一狀況在今早開盤後仍在持續。

小米收復發行價不過一年半時間。2020年7月10日，小米在度過上市兩周年後的首個交易日，開盤不久股價便達17港元，重回發行價。

此後，小米股價一度呈大漲趨勢。2020年年底，小米股價持續走高，在12月23日盤中觸達歷史新高32.35港元，整體市值超過7780億港元，按當時匯率已達千億美金級別，正式躋身千億美金俱樂部。隨後，2021年1月首周，小米創下股價歷史新高35.9港元。

彼時，小米的增長主要來自於手機業務的強勁。一方面，華為晶片斷供致使一部分市場分額流出；另一方面，小米在2020年的高端機策略初見成效。

而下一次資本對小米展現出極大熱情發生在造車消息曝光後。

2021年2月19日，報導稱小米確定造車，並視其為戰略級決策，或由雷軍親自帶隊。隨即，小米在港股中一度漲超12％至32.3港元／股，最後報收30.65港元，漲幅為6.42％。此前，小米股價一直徘徊在28港元上下。

這似乎是市場利好消息當年帶給小米的最後一針強心劑。2021年下半年開始，小米股價雖漲跌不一，但總體呈下降趨勢，再未回到過30港元水平線上。

這意味著，一年過去，小米市值蒸發了大半。

幾近同一時間另有消息顯示，雷軍卸任小米電子產品公司董事長。

雷軍正在減輕身上不必要的負擔，以全身心投入小米的造車大業。但小米自去年4月官宣造車以來，除了主力成員和已有團隊規模，還未有實質性進展消息公佈，外界僅能從公司對產業鏈的投資佈局猜測一二。顯然，資本市場對此並不買單。

小米的大本營——手機業務也在面臨更嚴峻的考驗。2021年小米手機乘坐了一趟小型雲霄飛車，先是在第二季超越蘋果奪下了全球第二，後在第三季將該位置又還了回去。在最新一次發布會中，雷軍已經明確表示，不僅要用3年時間拿下全球第一，並且要正式對標蘋果。

在剛剛出爐的手機銷量報告中，可以看出這項任務頗為艱難。Canalys資料顯示，2021年第4季全球智慧手機出貨量中，蘋果以22％市場份額排名第一，三星以20％份額讓出第一寶座位列第二，小米以12％分額位居全球第三。第四、第五的OPPO和vivo，市場分額分別為9％和8％。

值得注意的是，小米手機2021年全球出貨量為5050萬台，同比增長27％，在前三之中為增長最快品牌。

截至中午，小米跌2.18％，報16.12港元／股，市值4030億港元。