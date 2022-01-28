南投縣埔里鎮一名52歲袁姓駕駛，有高達3次的酒駕紀錄，2018年遭吊銷駕照，但學不乖近日在餐敘後，再次騎乘機車上路，行徑南興街與新生路口時，撞見正在執行攔查取締酒駕的員警，竟心虛加速逃逸，沒想到在路口自撞，當場撞斷肋骨吐血、送醫後酒測值高達0.71，訊後被函送法辦，今年過年恐怕難過。

警方見狀立即上前攔捕，袁男因車速過快在經過南興街與民生路口時，闖紅燈逆向左轉，當場撞上直行的騎士。(警方提供／吳建輝南投傳真)

酒駕累犯袁姓男子，4年前就因酒駕被吊銷價制，當晚7點幾杯黃湯下肚後，再次騎車上路，看見遠處警方正在執行酒駕攔查取締工作時，竟然直接加速逆向衝撞攔檢點，警方見狀立即上前攔捕，袁男因車速過快在經過南興街與民生路口時，闖紅燈逆向左轉，當場撞上直行的騎士。

警方表示，當時袁男還準備棄車逃逸，但無辜遭撞的騎士直接抱住袁男不讓其逃逸，讓隨即趕到現場的警方直接現場逮捕，而袁男因撞擊力道過猛，現場吐血，經就醫後檢查右側肋骨多發閉鎖性骨折，前胸壁及頭部挫傷，目前住院觀察中，出院後得面臨酒駕刑責，及最高九萬罰金。

埔里警分局呼籲，切勿心存僥倖，酒駕行為不僅害人又害己，而立法院在今年元月24日也三讀通過，酒駕將加重刑期、提高罰金外，連乘客也會連坐開罰，而累犯更是會公布姓名照片，因此呼籲大家切勿以身試法，酒後駕車。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障