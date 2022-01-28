店長黃小姐表示，刮中百萬的是附近熟客，在選購彩券時剛好門口發生車禍，中獎人跟她一起上前幫忙，沒想到就中了100萬，讓大家又驚又喜，直呼真的好心有好報。(店家提供／吳建輝南投傳真)

春節即將到來，當然少不了買幾張刮刮樂拚手氣，近日南投縣埔里鎮「來就發彩券行」就開出百萬紅包，店長黃小姐表示，掛中百萬的是附近熟客，在選購彩券時剛好門口發生車禍，中獎人跟她一起上前幫忙，沒想到就中了100萬，讓大家又驚又喜，直呼真的好心有好報。

店家表示，刮中百萬的民眾就住在附近，一早就來買彩券，還問了春節加碼什麼時候開始，後來他說家裡有事先回家處裡，沒多久店門口發生機車擦撞，恰巧中獎人剛買的彩券有中，也回來投注站要兌獎，就一起幫忙叫救護車、協助騎士，最後騎士平安無大礙。

店家說，因為中獎人早上買的彩券有中，回來兌獎又熱心幫忙，因此他就慫恿他，趁手氣好，而且好心有好報，再買一張2000塊的「2000萬超級紅包」，搞不好有機會中頭獎2000萬，就拿了一張 8號給他開運，沒想到一刮中百萬，他當場愣住。

店家還說，刮中以後他當場愣住，拿著彩券到櫃檯詢問，確定中獎是3獎百萬現金後，現場歡聲雷動，大家真的都超級興奮，反倒是中獎人相當冷靜，這次算是2022年的中獎首發，希望這股氣勢能一直連接到春節，開出更多獎項給民眾好過年。