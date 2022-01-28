怕胖團日前拍攝新歌〈請記得揍我一拳〉MV。（歪的音樂提供）

「怕胖團」日前推出〈請記得揍我一拳〉，創作主腦閃亮表示，其實〈請記得揍我一拳〉是要獻給大寶和她父親，創作靈感來自大寶和父親去年重修於好的經歷，讓他想到：「我們和親友或旁人的關係很難去說得清楚，一輩子那麼短，如果有什麼誤解或是爭執，往往無法在當下解決，但因為生命有限，好好享受當下過程才是最重要的。真的有什麼得罪或不開心的地方，那就到『世界的盡頭』（意喻天堂）時，請記得揍我一拳吧。」

大寶自小父母離異、由阿嬤一手帶大，去年接到很少聯絡的父親電話，希望大寶可以陪同去醫院檢查，沒想到結果是癌症，後來因陪同父親治療，父女才慢慢變熟；大寶說：「有時候在病房裡聊天，就覺得我跟他某些部份很像。還好他後來病情穩定下來，現在我們就像朋友一樣，雖然他因為生病失去味覺，可是我生日的時候他還是陪我去吃牛排，還跟我說牛排不好吃，因為咬起來很柴。」從小到大的好友閃亮，把大寶和父親重拾親情的過程．誕生出〈請記得揍我一拳〉這首歌，強調生命有限，與其留下遺憾，不如好好享受過程。

〈請記得揍我一拳〉MV接續首支單曲〈哈哈〉的故事連續拍了3天，其中一場打鬥戲讓閃亮意外見血，負責耍壞揮拳的老外說：「當時打完覺得，完蛋又出包了，閃亮鼻子是不是斷了？」然而被揍的苦主閃亮反應卻完全出乎意料：「當下突然被啪了一聲，頭轉了過去，知道被打到了，但感覺不太痛。不過大家的反應讓我覺得好像很嚴重。」好笑的是，所有人都在看他的傷勢時，閃亮卻冒出一句：「重點是有沒有錄到啦？！」現場緊張氣氛頓時一掃而空。〈請記得揍我一拳〉MV已在怕胖團官方YouTube上架，不少粉絲留言「4月16日演唱會絕對會記得揍你一拳」，怕胖團也一如以往認真的回應「來吧」！