新春假期即將到來，Volkswagen全台授權展示中心與服務中心於春節期間調整平日營運時間，此次更特別推出「期間限定緊急保修服務」，專業技師人員將在春節期間自早上9點至下午6點隨時待命，並且於指定時間內前往鄰近服務中心現場，提供緊急維修保養服務，如輪胎、機油更換、電瓶等基本維修，或進一步協助安排行動禮遇及代步車服務，待春節結束、恢復正常營運後，也會持續追蹤車主用車狀況，給予車主無縫隙的安心用車體驗。

用車需求隨著新春假期到來進入高峰期，部分Volkswagen授權展示中心將營業至1月31日除夕當日，並且於2月3日初三全面恢復營業；Volkswagen全台授權展示中心落實每日防疫措施，推行簡訊實聯制和室內人數控管，同時在客戶休息區、櫃檯區和洗手間進行定時消毒和增加清潔次數，更加強展示車輛、試乘車輛清潔與消毒，特別注重車室、門把、方向盤、觸控面板和座椅等消費者常接觸區域，帶來更安全的展示空間，讓消費者春節期間賞車安心無虞。

台灣福斯汽車表示，大部分Volkswagen授權服務中心將營業至1月29日，並且於2月5日陸續恢復營運。台灣福斯汽車為確保車主旅程不被打斷，特別於春節時期提供「期間限定緊急保修服務」，讓行車服務不間斷，如車主有車輛保養需求、遇上緊急事故，皆可善加利用24小時免付費服務專線0800-828-818。台灣福斯汽車貼心提醒車主於假期前做好車輛各項整備，如檢查機油量、雨刷水、水箱水和輪胎狀況，更可提前預約回廠，確保愛車維持最佳車況，與家人共度新春美好時光。