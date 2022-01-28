1名中山女高印尼籍一年級女學生，日前向內政部長徐國勇寫信陳情，表示她如願考上第二志願，原本一路想朝著醫學系的夢想邁進，但因印尼籍父母日前因案遭撤銷永久居留，她和兩位妹妹也已收到通知，限期3月8日前離開台灣，對此移民署表示，因疫情影響及人道考量，在法令許可範圍內，暫時不會限令她們出國，請她們安心過年。

女高中生陳情表示，除了自己外，大妹的成績也很優異，應可考上不錯的學校，但100多天就要會考，卻被告知要限期離台，姊妹倆收到如此噩耗每天以淚洗面求助，才會寫信向徐國勇陳情，「不要把我們趕出台灣！」。

徐國勇收到信件後，立即交代相關單位，強調「本案會在法的範圍內尋求解決的機制。」全力協助三姊妹能在台灣完成學業，對此移民署表示，三姐妹因父親居留許可經廢止，將面臨無依親居留事由，必須依限出國，基於人道及家庭團聚立場，另考量她們皆未成年及尚在就學，加上疫情嚴重，在法令許可範圍內，暫時不會限令她們出國。

移民署說明，三姊妹一案，據入出國及移民法，有給予當事人陳述意見，以及邀請專家學者召開審查會的權益保障，移民署將在年後會同專家學者研議，盡力給予協助。