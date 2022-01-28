特殊學名藥大廠法德藥(4191)治療高血壓藥，在美、大陸兩大市場出擊，另外，旗下藥品也密集取得藥證，持續注入成長動能，法人樂觀預期，2022年營收可望再挑戰新高

法德藥旗下兩大重磅產品富馬酸(口奎)硫平緩釋片(Quetiapine Fumarate ER Tablets)與琥珀酸美托洛爾緩釋片(Metoprolol Succinate ER Tablets)在中美兩大市場出貨順利，營收穩步上揚，在琥珀酸美托洛爾緩釋片確定納入中國大陸全國藥品第七次集中採購清單內，並於2月中開出採購需求量，再加上美國出貨恢復之下，營收將可望再創巔峰。

琥珀酸美托洛爾緩釋片是常見的高血壓藥物，不過因劑型特殊，量產技術挑戰性很高，即使原廠專利到期超過10年，原廠藥加授權學名藥(AG)仍占據約20％的市場份額。法德藥子公司佛山德芮可製藥獨特量產技術，可立即進入量產並快速上市銷售，成為公司營收拉升的主力產品。

美國經銷商受疫情影響，銷售不如預期，因此法德藥更換原先合作銷售琥珀酸美托洛爾緩釋片的美國當地經銷商，重新於各通路正常鋪貨，持續搶占美國市場。

法德藥專注於開發高技術門檻的困難學名藥與利基學名藥，公司的研發成果也陸續顯現，近年來密集取得學名藥證，今年已取得三張藥證，均將以最快速度上市銷售，包括：抗憂鬱症Venlafaxine ER Tablets 75mg、150mg，獲得美國FDA正式核准並取得藥證；抗慢性鐵質沉著症派鐵可溶錠125毫克，取得台灣衛生福利部TFDA藥品許可證；抗B型肝炎恩替卡韋片（Entecavir Tablets）取得中國NMPA學名藥藥證。此外，法德藥目前仍有數種藥品正在審評中，包括抗癲癇、抗思覺失調症、糖尿病、高血壓等藥品，將持續為公司注入成長動能。