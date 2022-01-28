本土天王吳宗憲的大女兒吳姍儒（Sandy）去年9月在爸爸陪同下宣布即將結婚喜訊，去年二女兒吳則含（Vivian）風光嫁給前國民黨主席朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson）後，吳姍儒明(29日)中午也將在台北文華東方飯店和CEO未婚夫王先生舉行婚宴，據知約有400位賓客受邀，先前喜餅、婚紗、和婚宴上的Dress code也一一曝光。

近日因新冠肺炎本土疫情再度升溫，吳姍儒被問到會有什麼應對措施？她表示會為來賓準備好特製主題式口罩，防疫兼顧美感，至於傳出明天的婚宴費用都由女方全數埋單，吳姍儒也大方證實，表示因為在美國也都是由女方出錢，「表示下半輩子都要由男方負責埋單」，先前她參加同學婚禮也都是由女方家掏錢，她並非開先例。

吳姍儒近日忙籌畫婚宴，忙得不可開交。（圖／翻攝自sandywis IG）

至於婚禮流程，吳姍儒開玩笑說：「行程就是單身進去，結婚出來」，但坦言就是靜觀其變，一切遵守防疫政策，目前婚禮宴席不得逐桌敬酒、敬茶，室內空間至少需1.5米／人，至於Dress code方面，吳姍儒希望大家能盡量穿著正式，避免過度裸露或非正式服裝，如牛仔褲、球鞋、拖鞋、涼鞋等，最好不要。

吳姍儒中式喜餅曝光。（容易文創提供）

先前吳姍儒公開選定的中式喜餅，採用由台中名舖「喜豐香1985」所製作的糕餅，吳姍儒表示：「和品牌的美麗緣份，來自於我在他們店中拍網美照！」回憶先前曾經過這家店，因為店鋪很美便進去拍照，之後發文貼上網後被店家私訊感謝，雙方因此有了聯繫，吳姍儒特別喜歡為她量身打造的「心有所屬-雙層綜合禮盒」，是兩層抽屜式的中式喜餅禮盒，外面巧思用紅線綁在一起，既復古又創新。

吳姍儒也說，原本的喜帖上是沒有紅線的，看完電影《月老》後便請插畫家許彤為喜帖加上紅線，後來與選中的中式喜餅不謀而合，可見其中的緣分。西式喜餅則是由當紅的「but. (we found love) 當代手工喜餅」為其作嫁，吳姍儒選用的「Love is Magic幻鏡」喜餅禮盒，周身是全紅色的包裝，潮流又喜氣，她提到當時品牌先寄來一盒供她試吃，讓她驚豔：「每一片都好吃！」不管是奶油餅乾或小糕餅，都讓她讚不絕口。

吳姍儒的西式喜餅曝光。（容易文創提供）

提到西式喜餅的名稱，吳姍儒忍不住嬌羞說：「but是可是、但是的意思，有點像我跟王先生的日常生活，有時聊天，常常會以『好好好，那就先這樣』要結束，但又往往會回眸：『啊可是...』，就像個情人之間小小的通關密語。」充滿甜蜜的感覺，她更透露私下曾寫歌給未婚夫，歌名就叫〈可是可是〉，「真的就像這個品牌，是我們的通關密語啦！」

吳宗憲先前拿到女兒喜帖相當感動。（圖／翻攝自吳宗憲 Jacky Wu臉書）

至於重要的新娘婚紗，據知吳姍儒這次選中的婚紗光是紗裙襬就長達250公分，比喜宴上常出現的紅毯更寬，伴娘人選則邀來魏如昀、晏柔中、JUNA （楊稚汶），伴郎請到男方身邊的好友。婚禮還沒開始，吳姍儒先前便透露已經收到第一包紅包，是主持人馬力歐的祝福心意，她還逗趣模仿馬力歐當時害羞送紅包的說話語氣，直說：「比較薄啦，但是心意足！」而一旁的黃子佼先前本來想舉行婚禮，卻因疫情多次被喊卡，讓黃子佼直言有點羨慕吳姍儒，打趣說還是想補辦：「29日當天婚禮場地沿用，妳早上我下午！」