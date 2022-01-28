春節假期就在眼前，新冠肺炎Omicron病毒卻在失控邊緣，台南市環保局春節前完成631處公共場域全面消毒，春節期間使用率高的重點公廁將每日消毒2次，並視疫情做滾動式調整，另外開學前將到校園全面清消。

春節期間的南北人潮交流，令人擔心疫情在年後大爆發，台南市環保局24日起針對交通站場、觀光景點、商圈、人潮聚集處及疫苗接種站等631處戶外公共場域消毒，28日完成，年假結束後將再消毒一次。開學前也將先完成校園清消，確保安全的校園環境。

台南市長黃偉哲表示，新冠肺炎疫情尚在可控範圍，過年期間大家謹慎而不恐懼，遵守防疫規定，減少不必要的走春行程，落實戴口罩、實聯制，團結防疫守護家園。

台南市環保局避免公廁成為防疫破口，篩選出使用率高的574座重點公廁，每日排定15組人力巡檢，要求管理單位每日消毒2次以上。清潔人員近日除了清運大掃除垃圾，更執行環境清消，台南市有可做大範圍清消的砲霧式消毒車及一般消毒車，降低返鄉人潮攜帶病毒的傳播風險。

自身消毒才是關鍵，台南市環保局提醒，進出公共場所戴口罩、確實以酒精手部消毒。自家大掃除後，使用75％酒精擦拭經常接觸的地方，可大幅消滅環境中的病毒。