黃曉明Angelababy宣布離婚！ 7年婚告終「未來還是家人」

大陸第一小生黃曉明與Angelababy（Baby）2015年舉行世紀婚宴，2017年兩人生下一子小海綿，近年兩人減少同框，也常傳出婚變傳聞，但雙方都未證實。今(28日)兩人終於打破沉默，共同寫下：「感恩過去所有，未來仍是家人」，並標註彼此帳號，承認離婚。

黃曉明2009年就傳出與Baby交往，2014年Baby的生日宴上，黃曉明開著跑車現身當禮物，正式宣布兩人已經交往4年，兩人隨即大方公開曬恩愛，隔年在黃曉明老家上海舉行世紀婚禮，傳聞邀了「演藝圈一半的人」當嘉賓，至少有2000人出席，所花的金額也創下紀錄，當時黃曉明還在婚宴上對Baby放話：「其實我今天真的好緊張，但是我想說，我的baby，你完蛋了，接下來你等著吧。我從來沒有對一個女人這麼好過，除了我媽。」

黃曉明和Baby官宣承認離婚。（圖／翻攝自angelababy、黃曉明微博）

而Baby當時也甜蜜回應，想了很久不知道該說什麼，「想跟你說，放心，以後人生的路上，只要你回頭就會看到我。不管你累了還是遇到不開心的事情，我都會在你身邊陪伴著你，為你建立一個家庭，讓你有個非常圓滿的人生，你是我的夢想。希望到我們老了以後，你會對我說，這輩子找我是正確的快樂的」，2017年兩人生下一兒，去年9月黃曉明還在《中餐廳》喊話：「我也想有個女兒，現在有個兒子了，再有個女兒就兒女雙全了」，被一旁的劉璇夫妻鼓勵，黃曉明當時便埋下伏筆說：「我有這麼好的運氣嗎？」

黃曉明和Angelababy先前舉行盛大婚禮結婚，有如王子公主童話故事。（圖／黃曉明／Angelababy工作室提供）

近年黃曉明和Baby便頻頻傳出婚變，先前范冰冰捲入陰陽合約風波，就有傳言指有明星夫妻為了稅務問題離婚，但黃曉明和Baby否認，2019年兩人受邀上《秋晚》，有別於其他夫妻大多被安排同台表演，黃曉明和Baby不僅不同台，還被安排住不同飯店。之後黃曉明接受專訪，鬆口說：「這世界上很多的東西，都是會變的，其實我覺得人活到最後，到最後你會發現，都是親情了。」疑間接回應婚姻關係。

黃曉明和Angelababy甜蜜同框畫面已成回憶。（圖／取自新浪娛樂）

黃曉明與Baby最近一次風波是去年初黃曉明上《乘風破浪的姐姐2》和前女友李菲兒同框，傳聞李菲兒大方在節目上稱呼黃曉明為「曉明哥」，更有網路謠言指Baby是黃曉明和李菲兒先前的小三，引來Baby發飆說：「當初我認識黃曉明的時候，他告訴我他是單身，直到李菲兒在雜誌採訪上給了我一個莫須有的稱呼。事後我第一時間問了黃先生，他告訴我他們已經分手了」，冷淡稱呼黃曉明為「黃先生」，黃曉明也回應：「有什麼話都衝我來！我的評論永不關閉！」，之後更憤而退出節目，近來兩人一舉一動仍被放大關注，未料今直接官宣離婚，瞬間登上熱搜第一名。

黃曉明和Baby育有一兒。（圖／翻攝自angelababy、黃曉明微博）

稍早，黃曉明工作室發表聲明，全文如下：

黃曉明工作室聲明。（圖/微博）

致一直以來關心黃曉明與楊穎女士的朋友們：

黃曉明先生與楊穎女士决定和平分開，結束婚姻關係。二人已於日前辦妥相關手續，未來將共同撫養孩子，陪伴孩子成長。

為了保護雙方家人，同時避免此事過度叨擾大眾，黃曉明先生與楊穎女士及雙方工作室將不再對此事另行回應。對於惡意造謠、傳謠者，我們也將始終保留追究其法律費任的權利。

再次感謝各位媒體和廣大觀眾一直以來的關心與愛護，新春佳節將至，請大家謹慎出行，做好防護，祝大家春節快樂，一切順遂！

黃曉明工作室

2022年1月28日