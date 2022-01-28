立法院日前三讀通過刑法等「酒駕三法」修正案，提高酒駕刑責，不過，國民黨立委認為不符合民眾期待。國民黨今天表示，酒駕死亡人數10年來首次增加，其中高雄市、桃園市、屏東縣等佔前3名，顯示綠營執政縣市防制酒駕不利，而民進黨對於沒入車輛、初犯累犯最低本刑上修等提案無動於衷，冷血到極致。

國民黨引用交通部道路交通安全督導委員會所公布的「110年道安統計」指出，去年1月到11月，全國的酒駕死亡人數高達290人，是同期10年來首次增加。

國民黨今天表示，酒駕死亡人數10年來首次增加，其中高雄市、桃園市、屏東縣等佔前3名。（摘自國民黨臉書）

國民黨表示，其中，酒駕死亡人數最多的縣市是高雄市，竟多達34人，甚至較前一年同期增加了11人之多，是全台最多，而桃園市、屏東縣等綠營執政縣市的酒駕死亡人數也高達32人，與高雄名列全台酒駕死亡人數最多的前3名。

國民黨說，酒駕奪走許多無辜生命已成為全台民眾心中的痛，然而民進黨執政縣市防制酒駕不利，民進黨政府對於沒入車輛、初犯累犯最低本刑上修、酒駕毒駕共乘刑責等提案竟仍無動於衷，一個都不想改，冷血到極致。如此忽視生命價值的政黨，讓人直呼不可思議。

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