為了營造多元的藝術文化聚落，高市府推動鳳山中城計畫，透過衛武營都會公園內三連棟建築的活化改造，作為藝文團體展演平台與民眾遊憩場所，而三連棟中的R棟已由在地的南風劇團於1月正式進駐，高雄市副市長林欽榮28日特地前往視察劇團進駐情形，期許能夠藉此為高雄帶來文化新力量。

高市府工務局表示，衛武營都會公園前身為國防部衛武營新兵訓練營區，其三連棟是為了歷史記憶的傳承而保留原有營區營舍，每棟面積約為1108平方公尺，2019年時以城鎮風貌計畫完成景觀改善。

林欽榮指出，為了讓高雄在地的南風劇團能夠安心進駐，市府在去年9月著手進行整修改造，由養工處針對既有屋頂木桁架進行整修，汰換老舊木料並加強基礎，也施作白蟻藥劑防治阻絕帶，內部空間則是由文化局來規畫設置輕隔間、更新設備及重整牆面等，全數工項於去年12月底完成，也使南風劇團能於今年1月初順利點交、進駐。

林欽榮表示，南風劇團以發掘創作人才，製作與社會現況緊密結合的戲劇為宗旨，用戲劇來表達、探討現今的社會議題，原團址位於大家耳熟能詳的市區公車建軍站，座落苓雅區，同時區位緊鄰鳳山，也因為基地區位的優越性，在規畫上扮演鳳山中城計畫舉足輕重的地位。

工務局養工處進一步說明，除南風劇團外，三連棟另外2棟已由國立台北藝術大學表態同意進駐，藉由跨域理念共同打造全新的藝文空間，並結合鄰近社區，帶動整體藝術廊道的公共文化效益，期待更多藝術團隊與民眾駐足於此場域，享受人文氣息的陶治。