都會區首座原住民風雨球場動土典禮，邀請阿美族耆老向祖靈告知，祈求動土順利平安。（林雅惠攝）

高雄市長陳其邁、原住民族委員會副主委谷縱·喀勒芳安及高雄市議會多位議員等人手持金鏟行動土儀式，希望能夠工程圓滿、鴻圖大展。（林雅惠攝）

都會區首座原住民風雨球場今天在左營區屏山里運動公園舉辦動土典禮，與會來賓大合照。（林雅惠攝）

都會區首座原住民風雨球場今天在左營區屏山里運動公園舉辦動土典禮，開場由知名原住民文化藝術展演團隊「南島舞集」，透過原民特色的音律節奏揭開序幕，也邀請阿美族耆老向祖靈告知，祈求動土順利平安；高雄市長陳其邁表示，今天是北高雄原住民朋友期待已久的一天，希望在今年年底可以順利完工，提供原住民朋友及周遭社區居民最好的生活、運動的活動中心。

動土典禮由高雄市長陳其邁、原住民族委員會副主委谷縱·喀勒芳安及高雄市議會陳幸富等多位議員等人手持金鏟行動土儀式，希望能夠工程圓滿、鴻圖大展。

陳其邁表示，屏山運動公園風雨球場的工程最初進行並不順遂，預算過去流標6次，經費都不足，他上任後多位議員支持預算，增加到2600多萬，終於順利動工。

陳其邁說，他交代原民會在工程做的過程，缺什麼補什麼，可以更貼心一點，讓原住民朋友在這裡形成他們生活跟感情的中心，市府再做更多公共服務的設計。

陳其邁指出，居住在高雄市都會區的原住民佔7成多，因此都市族人的生活所需，市府更加重視，位在小港的迷馬力壘球場是高雄第一座都會區原住民運動設施，而現在要興建都會區第一座原住民風雨球場，兼具運動及聚會功能，讓族人生活在高雄市更有歸屬感。

高雄市政府原民會表示，屏山運動公園風雨球場的工程原在2010年規劃設計完成，原工程總預算約1524萬元，不過歷經6次流標，在立委伍麗華及原住民市議員積極奔走、教育部體育署及原住民族委員會的補助與市府運動發展局、原民會等局處共同努力下，才成功決標，最終選定於屏山運動公園興建多功能綜合球場，工程總預算達2658萬元，預計於農曆新年後開工，今年底竣工。

此工程除保留原有公園綠化植栽外，將現場原有球場地坪及設施拆除，並新建一座多功能綜合球場及無障礙廁所、親子廁所及男女廁所，總樓地板面積6萬9099平方公尺，主體建築物為地上1層鋼骨構造，高度11.62公尺，造型採交錯式屋頂透空式設計，形塑良好通風的運動場域。