萬和宮今天謝斗法會莊嚴殊勝，贈送平安壽麵取代平安粥仍受歡迎。（萬和宮提供／盧金足台中傳真）

萬和宮謝斗法會，董事長蕭清杰虔誠參拜。（萬和宮提供／盧金足台中傳真）

台中市萬和宮28日舉辦辛丑牛年謝斗祈安法會，因應防疫取消供應平安粥，信眾依舊在遵行防疫措施下，依序向天上聖母虔誠感恩、祈福，還獲贈一份平安麵。

今天的辛丑牛年謝斗法會，在鳴鐘36響，擂鼓72通聲中，董事長蕭清杰率領全體董監事舉行上香禮。「叩謝天上聖母懿慈保佑辛丑牛年在萬和宮植福禮斗，奉安太歲，敬點光明燈及文昌燈眾信大士，歲庚清吉，人口平安，事事如意，合境太平，並祈安善信人等，男添保福，女納千祥，元辰光彩，命運亨通，所求如意，大降吉祥，闔家平安。」

接著，由彰化朝天堂普銓法師開懺，及誦經團誦經祈福，相當莊嚴殊勝。

多年來，萬和宮的謝斗及植斗法會，均供應素食平安粥，讓信眾分享、吃平安，但從前年2月9日的庚子鼠年植斗法會，顧慮到新冠肺炎疫情，採取防疫措施，取消平安粥，改為贈送每人一份平壽麵取代，讓信眾帶回去與家人分享平安、吉祥、健康，依舊受歡迎。

今天辛丑牛年謝斗法會，同樣顧及疫情，沒有供應平安粥，但沒有減低信眾的熱誠，在遵行防疫措施下，依序向天上聖母虔誠感恩，叩謝媽祖保佑閤家平安，香火繚繞；正殿的供桌，擺滿信眾供奉的素果、素麵等供品，增添謝斗法會的熱鬧氣氛。

在廟門旁右側空地，10點開始發放平安壽麵，戴口罩的信眾，依序排隊，落實實聯制、量體溫及保持安全距離，確保防疫安全。

「祝福大家平安！」「萬和宮的平安壽麵，很好吃！」董監事們給信眾們獻上最大的祝福，也獲得熱烈回應，互動熱絡，相當溫馨。

壬寅虎年植斗法會將於2月10日舉辦，萬和宮董事、前總幹事張俊鎮說，植斗亦稱拜斗、安斗，祈福延壽的科儀，誦經禮懺，祈求平安。謝斗又稱圓斗、滿斗或還斗，舉辦圓滿禮斗法會，祈福酬恩，感謝神明保佑一年圓滿。