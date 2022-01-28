疫情再起，金融業仰賴數位轉型，獲利持續成長；國泰金去年獲利創新高，今年度將釋出約6500個職缺，包含「儲備幹部」、「企業永續」、「數位科技」、「營運企劃」、「投資理財」、「金融銷售」等領域。其中「金控儲備幹部GMA」薪資上調15％，起薪更達7.5萬元，首年即有挑戰百萬年薪的機會，要搶今年6月畢業旺季前，吸引優秀跨領域人才加入國泰金控的行列。

國泰金控副總經理翁德雁表示，國泰旗下共有三支各具特色的儲備幹部計畫，金控GMA（Group／Global Management Associate）計畫培育跨領域金融通才，以集團視角整合跨公司資源，規劃發展策略，開創新商機；人壽CIM（Cathay Investment Manager）計畫擁有全台金融市場中除央行外，最大買方的實務歷練，奠定紮實投資基礎；銀行CMA（Cathay Management Associate）計畫鎖定具跨域學習及跨國移動能力之人才，搭配金融專業及數位數據歷練養成，成為海內外佈局及數位轉型推動力；國泰儲備幹部計畫自即日起開放申請至3月20日截止。

因應數位轉型的快速變化，許多非傳統的議題，需結合不同領域的專業，GMA儲備幹部計畫，透過為期兩年半的集團子公司業務輪調，培養GMA通曉綜合企劃、數位金融、業務管理與海外策略等領域知識與實務；今年預計招募12位GMA，除完善的培訓計畫外，更將起薪提高至7.5萬元、調幅約15％，只要擁有國內外碩士以上學歷，不限科系，具備邏輯思考、擁有問題分析解決能力、創新思維、擅長溝通協調並重視團隊合作、積極主動等，都歡迎報名。

國泰人壽CIM計畫能夠在1年內，就接觸到波段交易單位、價值投資單位與投資管理單位，並提供股票、外匯、債券、風險評估、財務會計等專業投資知識訓練。這次CIM預計招募8-10位優秀人才，只要具備國內外學士以上學歷、不限科系，擁有良好的邏輯分析、問題分析與解決能力、抗壓性高，積極主動且樂於團隊合作等特質，都有機會挑戰成為專業的財務投資人才。

今年國泰世華銀行CMA計劃分為「金融市場」、「經營企劃」、「海內外業務通路」、「數位金融」及「資訊策略規劃」五大領域，鎖定有高度移動性，具跨領域學習力的人才，為期二年的跨板塊培訓及輪調過程；預計招募約30位海內外優秀人才。