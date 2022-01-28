保時捷首款純電跑車Taycan即將成為ABB FIA電動方程式世界錦標賽（ABB FIA Formula E World Championship）的安全前導車。

Taycan安全前導車外觀以醒目的彩繪塗裝融合國際汽車聯盟 （FIA）、Formula E電動方程式賽車，以及11支參賽車隊的代表色，象徵著每位參與Formula E的人，對邁向純電賽車承諾和決心，視覺更彰顯出對於多元性以及共同群體等社會價值的重視；車身號碼22號則代表著本季22名參賽選手。

保時捷賽車運動部門副總裁Thomas Laudenbach表示，很榮幸電動方程式將車手安全這項重要任務交給保時捷。Taycan Turbo S擔任官方指定的安全前導車，除了保障賽道安全，也顯示電動方程式賽車對保時捷持續發展賽車運動的重要性，獨特的車色設計正體現了我們對這項創新賽事的承諾。儘管賽道上彼此是競爭對手，我們實際上正攜手傳遞這個訊息給全世界，也藉此機會邀請更多年輕族群加入這個令人熱血沸騰的賽車世界。

電動方程式總裁Jamie Reigle表示，電動方程式很高興保時捷Taycan Turbo S將自第8屆賽事起出任系列賽的安全前導車。保時捷Taycan Turbo S為高性能電動跑車的巔峰之作，將隨著電動方程式賽事巡迴世界各地，成為賽道上萬眾矚目的焦點。保時捷這款Formula E專用安全前導車的設計，也重新定義了賽道安全的角色，代表電動方程式賽車對實踐未來電能驅動的承諾，也是所有ABB FIA電動方程式世界錦標賽（ABB FIA Formula E World Championship）參賽者團結一致的象徵。

Taycan Turbo S具有卓越的駕駛性能和安全性，以及高達761 PS（560 Kw）的輸出功率，一氧化碳綜合排放（NEDC）0 g/km，在倫敦、墨西哥、紐約、柏林、摩納哥和首爾等全球大都會舉行的純電賽車世界錦標賽上，高性能的Taycan Turbo S是賽事安全前導車的最佳選擇，開啟Launch Control功能下，Taycan Turbo S 完成0~100 km/h加速只需2.8秒，最高時速可達260 km/h。

擔任Formula E安全前導車的Taycan Turbo S，加裝了防滾架和六點式安全帶賽車桶型座椅，安全車照明專用的線組，和Marelli Logger System 紀錄系統，並於保險桿加裝閃光燈；也為Formula E賽事安全前導車資深駕駛Bruno Correia（葡萄牙籍）的「新辦公室」增添了滅火器和高科技通訊系統，確保這款安全前導車滿足了ABB FIA電動方程式世界錦標賽-這項競爭極為激烈的賽車競賽的所有需求和規範。