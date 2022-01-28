台北市為推廣「台北通」APP，將許多市府提供的公共服務綁進該APP中，台北市議員苗博雅因此發起拒絕台北通強迫推銷全民連署，已有破1.2萬人連署。此事不僅引發苗與市長柯文哲的砲火，更在網路激起論戰，一派網友認為公共服務不該被台北通壟斷，一派網友則認為統一使用台北通有助效率、痛批苗作秀。

苗博雅24日在臉書發文，指出台北市府近1年來運用各種行政手段，將市府提供的公共服務「綁進台北通」，使許多民眾為了取得公共服務被迫註冊台北通，但台北通原本就有個資隱私、數位足跡等疑慮，加上市府強迫推銷的手段，引起民眾疑慮及民怨。

苗博雅表示，為反映民意及保障人民的「資訊自主決定權」，她早在2020年5月29日就曾質詢台北市資訊局，又於2021年11月11日對柯文哲提出質詢，並在同年12月23日正式提出111年度台北市政府總預算綜合決議案，禁止市府強迫推銷台北通，獲財建委員會修改文字後通過，但因市府及部分議員反對進入政黨協商，前後協商4次均未達成共識，故她於在1月20日發起《拒絕台北通強迫推銷》全民連署。

此活動目前已超過1.2萬人連署，卻引發正反論戰。網友紛紛湧入《中時新聞網》、《中央社新聞粉絲團》、《TVBS新聞》等相關連結留言：「我覺得蠻合理的，本來就應該有比較多元的方式來便民」、「例如：預約使用親子館，說可以臨櫃，但其實是要你臨櫃使用台北通」、「不強迫才對，公共事務本來就不該綁定唯一的方式」、「1.2萬人就能推翻一個政策，台北有250萬人呢。要不要大家都來表決一下，這樣才是民主嘛！」「統一APP有助行政效率，不然東一個西一個，多混亂啊！」「綠營及其側翼一再排斥台北通，到底是怎樣？」「明眼人都知道苗博雅在作秀，如果今天市長換個顏色，絕對不是這嘴臉」。