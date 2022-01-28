農曆春節將至，隨著智慧型手機與行動裝置普及，加上疫情加速消費型態改變，許多民眾選擇上網採購年貨與禮品，惟網路詐騙案件層出不窮，據警政署表示民眾受一頁式網站詐騙之案件更是以倍數增長。對此，經濟部提醒民眾，網購時切記「購買前先檢查」。

一頁式廣告詐騙9大特徵包含網頁上沒有公司地址、客服電話，只留下電子信箱或加LINE私下交易；客服電話無人接聽；售價明顯低於市場行情；常以「限時特價搶購」或「倒數」方式促銷；號稱免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退等；廣告相關留言皆為正評；只能使用「貨到付款」或信用卡刷卡付款；少量亦可超商取貨；網頁大多夾雜簡體字，且粗糙不精美。另有不肖業者擅自截圖政府機構或民間消保團體之LOGO置於其網頁底端，以其商品係經認證或推廣等，意圖誤導消費者。

經濟部提醒民眾網購時多加提防，注意上述特徵並於購買前多加查證，勿輕信網頁廣告，慎選具有安全交易機制且資安防護良好之網購平台、有信譽之賣家，避免透過一頁式廣告、臉書等社群媒體或通訊軟體私訊交易。如認有受詐騙之虞，可向警政署「165反詐騙系統」報案；若有消費爭議之疑慮，則可撥打消費者服務專線「1950」取得專業諮詢。

迎虎年春節，另提醒消費者在網路上採買長年熱銷之豬肉製年貨時，先注意商品網頁是否有標註其原料產地來源，於選購前確認商品資訊是否清楚標示，以免衍生爭議。經濟部再次呼籲民眾「購買前先檢查」，網路購物前仔細確認賣家與商品相關資訊，才能安心享受網購帶來便利，及更安全的消費體驗。