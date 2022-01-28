就是堅持要分紅。在各家壽險公司紛紛退出分紅保單市場後，在台第一家推出英式分紅保單的保誠人壽，目前也是市場上唯一還銷售分紅保單的壽險公司，其主張自由分紅具有可參與資本市場投資、紅利平穩、分紅比例明確及長期回報等四大優勢，在各銀行通路依舊熱銷，2021年保誠人壽的傳統型壽險保單新契約保費近113億元，在所有壽險公司中排名第一。

保誠人壽表示，分紅保單採區隔帳戶計算可分紅金額，帳戶與保險公司其他資產分開，不會和保險公司的資本或其他不分紅保單資產混用。同時分紅保單是客戶有分配到紅利時，保險公司才能獲得條款約定比例的利潤分配，因此保險公司與保戶有一致的目標，可督促保險公司為保戶做好分紅帳戶管理與投資。

自由分紅保單的投資風險不必保戶負擔，且有固定的保單預定利率，確保保戶的本金，並且分紅不影響壽險保障，保誠人壽強調其之所以堅持自由分紅，就是看到此種保單有四大有利保戶的優勢。

一是資金配置在股債，可分享資本市場紅利。自由分紅與績效連動，保戶看得到，也分得到，分紅保單的投資標的包含股票、債券等配置，可以分散風險，相對穩健。

二為追求長期回報，為穩健型理財。透過一般分紅及長青紅利等雙重紅利搭配，波動低，在理財上相對穩健，精選投資績效良好的優質基金經理人為資產把關，並透過優化機制，嚴格進行篩選與替換。

三是法定最低分紅比率確定，保戶可安心。每張分紅保單的約定紅利分配，明定在保單條款中，且依法不得低於分紅帳戶當年度可分配紅利盈餘的70％。在保單條款中載明，可讓保戶安心。

四為分紅平穩原則，可長期持盈保泰。分紅保單具備平穩機制有效降低報酬波動，客戶透過長期持有，藉由分紅保單明確的平穩性機制，將營運較佳年度的部分盈餘保留在分紅帳戶中，以支應表現稍弱年度的紅利給付，降低短期投資市場的波動對紅利分配金額的影響，可緩和分紅帳戶績效、達到更穩定的報酬。當分紅專屬帳戶的投資績效越好，保戶就有機會分享到更多紅利。