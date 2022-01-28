隨著多元的支付工具普及，傳統宮廟的點燈服務也朝向線上發展，尤其在疫情肆虐的時刻，避免與人群接觸的情況下，線上點燈服務也越來越完善。今年遠傳除了鹿港天后宮外，還與大甲鎮瀾宮及新港奉天宮合作線上點燈服務。

疫情緊張，又有Omicron變異株病毒來襲，年節出遊還是要減少社交接觸，齊心抗疫。遠傳電信表示，消費者可透過指定活動網頁登記，使用遠傳電信帳單支付相關費用，信眾不受限時間限制，也不用長途奔波，更能避免群聚降低染疫風險，而廟方會為線上點燈的信眾現場安奉祈福，祈求保佑新的一年平安順遂。

遠傳與鹿港天后宮合作多年的經驗發現，每年點燈族群以太歲燈的40%占比最高，其次為光明燈的28%，年齡層的分佈則以40至49歲的32.5%最高，而年輕族群20至29歲的點燈占比也逐年提高。且高達85%的點燈用戶，會在農曆過年前完成線上點燈服務，遠傳電信帳單代收服務也盡力滿足用戶的需求，擴大與宮廟合作，嘉惠信眾。

2022為壬寅年，生肖屬虎、猴、蛇、豬犯太歲的民眾，建議可點「安太歲」燈、祈求行年平安、諸事順利、四時無災外，一般民眾則可點「光明燈」補運助氣、增福益壽。鹿港天后宮線上點燈活動頁面: https://ppt.cc/fL3POx；大甲鎮瀾宮、新港奉天宮線上點燈活動頁面: https://ppt.cc/fycThx。

此外，遠傳電信帳單代收為回饋廣大服務用戶，即日起至2月6日推出福氣轉盤免費轉一次活動，人人皆可抽、100%中獎機率，贈品內容包含電信帳單代收折抵金、Mycard點數、ChargeSpot充電券、諾頓防毒軟體90天免費序號等電信帳單代收商家服務抵用券，獎項最高可獲得1000元折抵金。2月1日起至2月28日期間透過電信帳單代收消費滿100，加碼再送3%回饋折抵。